揭《延禧》乾隆臨幸妃嬪過程 後宮唯一「極樂」地點曝光

《延禧攻略》劇中乾隆對瓔珞寵愛有加。（取自微博）

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中時電子報
《延禧攻略》乾隆翻牌子。（取自微博）

清宮劇《延禧攻略》劇情女主角「瓔珞」吳謹言如何在後宮妃嬪的爾虞我詐中，力爭上游一統後宮，緊張又刺激的劇情發展令人看了大呼過癮，而瓔珞更因為一連被皇帝寵幸3天，遭受嬪妃們妒忌。其實清朝的皇帝臨幸妃嬪規矩多如麻，一共得歷經翻牌、侍寢、催鍾、避孕、存檔5過程，毫無隱私可言！

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清朝皇帝要寵幸妃嬪，規矩多如麻，首先要在寫著妃嬪名字的牌子中，翻出一張來決定今晚要去何處過夜，而被選中的妃子就要沐浴梳洗，並全身赤裸以被子包覆，再由太監抬入侍寢。

為了避免皇帝在行房過程中發生意外，還會有專門的太監守在門外，約一小時過後就會「催鍾」，提醒皇帝「是時候了」，若連喊3次沒回應，就會進入房內查看。臨幸完畢，還會有總管太監詢問皇帝「留不留？」若不留龍種，太監就會伸手壓揉妃子腰股之間某處穴位，進行人工避孕。

而皇帝臨幸誰、何時臨幸都會由總管太監紀錄，詳細記載存檔。據香港01報導，由於催鍾跟存檔都是老祖宗留下的規矩，僅在紫禁城有效，圓明園不在此限，因此康熙以後的皇帝皆喜歡在圓明園寵幸妃嬪，盡情享受魚水之歡。

另外，由霍建華、周迅主演《如懿傳》也終於宣布於8月20號網路播出，每周一至周四晚間8點播出2集，與《延禧攻略》正面對決。

(中時電子報)

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