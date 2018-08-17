控印尼特定鋼鐵產品案 WTO判台灣勝訴

2018年08月17日 03:28 工商 張語羚

台灣控訴印尼對鍍鋁鋅鋼品課徵關稅防衛措施不合法性，昨（16）日經WTO判決勝訴。行政院經貿談判辦公室表示，全案我國原於去106年8月18日已獲得勝訴，但印尼不服並於9月28日上訴，昨獲得上訴機構勝訴判決，全案已定讞，印尼的課稅措施確定違反WTO規範，我國可據以要求印尼取消或修正該課稅措施。

行政院經貿談判辦公室昨表示，印尼為保護其國內鋼鐵產業，於103年7月22日起開始對特定鍍鋁鋅鋼鐵產品採取為期三年的課稅措施，後並公布延長該措施2年（106年10月至108年10月）。

我國原為印尼相關鋼鐵產品之第二大進口國，印尼前述課稅措施後，造成我國出口至印尼的相關鋼鐵產品金額大幅衰退，由102年的5,085萬美元，降為103年的1,132萬美元，104年更降至16萬美元，105年相關鋼鐵產品出口至印尼的金額已幾乎為零，使我國喪失印尼相關鋼鐵產品之市場。

為替產業爭取權益並維護海外市場商機，政府與中華民國全國工業總會、台灣鋼鐵工業同業公會、相關業者及國內外律師事務所合作，透過WTO爭端解決機制，正式對印尼提出控訴，要求印尼政府停止實施該課稅措施。

行政院經貿談判辦公室指出，WTO上訴機構於15日正式發佈本案判決結果，維持一審小組判決，認定印尼在採行本案課稅措施時，僅針對部分會員（如台灣、越南、韓國、日本等30餘國）的鋼鐵產品課徵高額的額外關稅，違反WTO最惠國待遇之規定（即須將WTO所有會員一視同仁），因此，印尼應取消或修正本案的課稅措施。

行政院經貿談判辦公室進一步指出，基於本次勝訴判決，我國將密切透過WTO監督程序，確認印尼切實履行上述判決內容，以維護我國業者利益。

行政院經貿談判辦公室表示，本案是我國加入WTO之後，政府第三度以原告身分取得勝訴，捍衛我國業者合法的出口權益。近來各國採行貿易救濟措施有增加趨勢，政府將持續透過雙邊諮商及WTO爭端解決機制等各種管道為業者爭取出口商機與利益，對抗貿易保護主義，使我國業者可在公平、合理之環境與他國業者競爭。

(工商 )