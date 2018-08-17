遇航空公司超賣機位 史丹利Gigi倫敦機場上演《航廈情緣》

2018年08月17日 00:06 中時 蕭雅玲

史丹利今（17日）出席大野狼國際書展擔任一日店長，在活動現場看到現場數量眾多的書籍驚為天人，笑說自己雖然沒小孩，但很想買現場的書籍送給朋友們的小孩，在書展中看到設計書籍A Smile In The Mind和Brick Flicks - 60 Cult Movie Scenes and Posters Made From LEGO經典樂高書，讓他為之瘋狂，他表示，「自己本身很喜歡設計類的書，因為可以透過書籍看到世界各地不同的創意，而閱讀設計的書也可以增加自己的美感，現代人生活壓力太大，自己平常如果沒有寫書靈感的時候，也會大量的閱讀。」他透露，自己每次出國都會買一些原文書回來，而趁這次書展當然不容錯過買原文書的機會。

他表示，7月中才剛跟老婆Gigi一去到歐洲旅遊，在結束英國行程後要從倫敦搭機轉往西班牙馬德里，夫妻倆一早10點就到了機場辦理登機手續，心想到馬德里是下午3點鐘，還可以在當地酒吧一起觀看世足前4強賽，沒想到到了機場，櫃檯人員告訴他們班機超賣，因為沒有位置得在機場排候補位，眼見現場候補人數1、20人，夫妻倆也只能在旁乾等，結果原訂下午一點起飛的班機，一直等到下午三點鐘才劃到位置，而航空公司也為了表達歉意，還給了史丹利夫妻一張等值1萬6千台幣的現金卡，讓他們可以在機場內購物、吃東西，或是直接領現，史丹利擔心航空公司後悔把現金卡收回，二話不說立刻走到ATM前把卡片裡的現金全給領出來。

他表示，「雖然航空公司位置超賣心情難免受影響，但拿到航空公司贈與的現金卡還是蠻開心的！」卻沒想到抵達馬德里機場時要領行李，史丹利又遲遲未看到自己的行李，後來一查才知道自己的行李被掛到下一班飛機，原本航空公司答應要送到他們下榻飯店，但夫妻倆為了怕行李又不見，只好跟著老婆Gigi在機場多等上近3個多小時，原本下午3點多就可以抵達飯店，折騰一整天最後到飯店時間竟已是晚上10點多，讓史丹利忍不住說，自己好像是電影《航廈情緣》裡的湯姆漢克斯，第一次在機場待那麼久的時間。

(中時 )