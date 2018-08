遇航空公司超賣機位 史丹利Gigi倫敦機場上演《航廈情緣》

2018年08月17日 00:06 中時 蕭雅玲

史丹利今(17日)出席大野狼國際書展擔任一日店長,在活動現場看到現場數量眾多的書籍驚為天人,笑說自己雖然沒小孩,但很想買現場的書籍送給朋友們的小孩,在書展中看到設計書籍A Smile In The Mind和Brick Flicks - 60 Cult Movie Scenes and Posters Made From LEGO經典樂高書,讓他為之瘋狂,他表示,「自己本身很喜歡設計類的書,因為可以透過書籍看到世界各地不同的創意,而閱讀設計的書也可以增加自己的美感,現代人生活壓力太大,自己平常如果沒有寫書靈感的時候,也會大量的閱讀。」他透露,自己每次出國都會買一些原文書回來,而趁這次書展當然不容錯過買原文書的機會。

他表示,7月中才剛跟老婆Gigi一去到歐洲旅遊,在結束英國行程後要從倫敦搭機轉往西班牙馬德里,夫妻倆一早10點就到了機場辦理登機手續,心想到馬德里是下午3點鐘,還可以在當地酒吧一起觀看世足前4強賽,沒想到到了機場,櫃檯人員告訴他們班機超賣,因為沒有位置得在機場排候補位,眼見現場候補人數1、20人,夫妻倆也只能在旁乾等,結果原訂下午一點起飛的班機,一直等到下午三點鐘才劃到位置,而航空公司也為了表達歉意,還給了史丹利夫妻一張等值1萬6千台幣的現金卡,讓他們可以在機場內購物、吃東西,或是直接領現,史丹利擔心航空公司後悔把現金卡收回,二話不說立刻走到ATM前把卡片裡的現金全給領出來。

他表示,「雖然航空公司位置超賣心情難免受影響,但拿到航空公司贈與的現金卡還是蠻開心的!」卻沒想到抵達馬德里機場時要領行李,史丹利又遲遲未看到自己的行李,後來一查才知道自己的行李被掛到下一班飛機,原本航空公司答應要送到他們下榻飯店,但夫妻倆為了怕行李又不見,只好跟著老婆Gigi在機場多等上近3個多小時,原本下午3點多就可以抵達飯店,折騰一整天最後到飯店時間竟已是晚上10點多,讓史丹利忍不住說,自己好像是電影《航廈情緣》裡的湯姆漢克斯,第一次在機場待那麼久的時間。

(中時 )