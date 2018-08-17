惡劣！淫魔襲胸犯案不斷 又性侵智能障礙女子

2018年08月17日 03:28 中時 葉書宏

48歲陳姓男子月前色慾薰心潛入新北市某透天厝，強拉屋內患有智能障礙的女子小惠（化名）到廁所性侵得逞，小惠家人返家，發現2人在廁所內，小惠衣衫不整、不斷啜泣，陳嫌與家人扭打後脫逃，警循線逮捕到案，他矢口否認性侵，警訊後依妨害性自主罪嫌送辦。

警方調查，陳嫌有強制猥褻罪、違反兒童及少年性剝削防制條例等前科，去年曾在新北市某公車站，見一名身材姣好的年輕女子，他上前詢問「要不要舒服？」隨即伸出鹹豬手猛抓女子胸部，女子嚇得驚聲尖叫，衝至派出所報案逮人，陳嫌遭判刑6個月。

另外，陳嫌曾販賣兒童、少年為性交、猥褻行為的光碟，遭北市警查獲，判刑2個月。

陳嫌遭判刑後仍不知悔改，上月色慾薰心，他得知住家附近有一名智能障礙的女子小惠，趁機潛入小惠的透天厝，他發現屋內僅有小惠一人，將她強拉至廁所內性侵得逞，犯案後不願離開，繼續在廁所內撫摸小惠。

小惠家人返家，打開廁所門一開，驚見小惠衣衫不整、不斷啜泣，家人立即上前要抓住陳嫌，雙方互相拉扯發生扭打，陳嫌最後脫逃成功。

警方獲報鎖定陳嫌，循線逮捕歸案。陳嫌矢口否認性侵，還大言不慚說「我們是男女朋友，兩情相悅！」但小惠家人向警方供稱，根本不認識陳嫌，何來男女朋友的關係。警訊後依妨害性自主罪嫌送辦。

(中時 )