美國「靈魂歌后」不敵病魔 艾瑞莎弗蘭克林逝世享年76歲

2018年08月17日 03:28 中時 潘鈺楨

有美國「靈魂歌后」的艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）日前傳出重病，16日不敵癌症病魔病逝，享年76歲。

艾瑞莎自2010年被診斷出離患胰腺癌後，就不斷與病魔搏鬥，近年停止了許多演出活動。她抗癌8年，上周驚傳重病入住醫院，不少明星如盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）、民權領袖傑西傑克遜（Jesse Jackson）和她的前夫特曼都到她底特律的住處探望，歌迷也紛紛在網路上為她祈福加油打氣。可惜艾瑞莎仍熬不過，今天在底特律家中逝世。

艾瑞莎曾是紅極一時的福音歌手，縱橫歌壇50多年。她與史提夫汪達（Stevie Wonder）13年前曾在加州巴沙迪納（Pasadena）舉行的「年度靈魂列車夫人獎」（Annual Soul Train Lady of Soul Awards）同台表演，2人在音樂上有著長期合作關係。艾瑞的知名歌曲包括〈Chain of Fools〉和〈Think〉。

艾瑞莎一生獲獎無數，不僅是史上得過第2多葛萊美獎的女藝人（共18座），也是史上最暢銷的歌手之一。她曾被滾石雜誌評選為「100位最偉大的歌手」第一名，也在前總統歐巴馬（Barack Obama）的就職典禮上演唱，在樂壇具有相當具有知名度和地位。

(中時 )