修杰楷未宴客先試訂製服 自曝老婆喜歡男生這種感覺

2018年08月17日 03:27 中時 陳張眾

修杰楷穿上由Travel系列科技面料打造之西裝，其輕薄抗皺特性，搭配足底白色休閒鞋造型，詮釋出正裝嚴肅之餘的輕鬆感受。（陳俊吉攝）

PRADA Made to Measure量身訂製服務，將於9月12日自高雄大立精品開跑，整套西裝訂製約需15萬至45萬元。（PRADA提供）

包括襯衫領型、袖口鈕扣等細節，均可在訂製服務中挑選適合自己的樣式。（PRADA提供）

男星修杰楷16日受義大利精品PRADA之邀，搶先體驗品牌即將開跑的量身訂製服務。他受訪時，換上全套黑色絲瓜領晚宴服，一副新郎倌模樣，與老婆賈靜雯何時擺席宴客的問題，自然受到媒體關注。他坦言對宴客細節還沒什麼計劃，「時間、地點、人數都未訂，不要太緊張，謝謝大家關心，我們自己會和大家宣布。」

至於宴客上的禮服選擇，個性拘謹的他，理想中的款式也不會太花俏，以舒服、好活動為主。修杰楷坦言平日穿著走輕鬆風格，常用素色T恤打天下，但每當穿上西裝後，都自然會有種像大人的樣子，連老婆也稱讚喜歡他穿起西裝的感覺。

他自踏入演藝圈以來就開始接觸西裝，光衣櫃裡就有10幾套，其中包括2、3套為量身訂製款式，還稱西裝是男人衣櫃裡很重要的單品。而在挑選西裝的重點上，他強調要符合自己的身形，並要能凸顯身上的優點。屬於扁身一族的他，偏好較為修身的版型，顏色上則仍以保守的黑、藍、灰為主，且會以較為花俏的領結、袖釦、領帶搭配整體造型，他更補充到：「多瞭解自己，把身體練好，自信很重要。」

而為滿足注重細節的品味紳士，PRADA亦將在9月12日起，先後於高雄、台北兩地舉辦Made to Measure量身訂製服務。活動期間除會有原廠派遣之義大利顧問為貴賓們親自量身外，本次在300餘種布料外，更加入上季推出之Travel系列面料選項，其輕薄透氣且防皺的特性，廣受商務客群喜愛。整套訂製西裝價格介於15萬至45萬元之間，還可從襯衫、西裝外套等品項中選擇單件訂製，連領片形狀、袖口鈕扣都可自行挑選，製作則需耗時3個月左右。

(中時 )