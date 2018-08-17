韓國瑜23歲長髮「學姐」超厲害 曾打敗蔡英文！

韓國瑜（中）5日成立「韓多路志工團」，與選民自拍合影。（本報系資料照片）

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中時電子報
許右萱所規畫的韓國瑜官方LINE帳號，粉絲數曾打敗蔡英文總統。(翻攝自中評社)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜，也有長髮「學姐」！「學姐」許右萱在韓的團隊中負責網路社群行銷，最厲害的是，她所規畫的韓國瑜官方LINE帳號，粉絲數還曾打敗蔡英文總統。

23歲的許右萱，是世新大學公關廣告系畢業，因和韓國瑜大女兒韓冰交情好，在韓冰的邀約下，7月加入韓的競選團隊。粉絲團則由韓冰、許右萱和一群年輕人共同策劃執行，從年輕人的角度近距離與韓國瑜互動，讓支持者看到韓國瑜最真實、幽默的一面。

許右萱規畫的韓國瑜官方LINE帳號，至今已有15萬多個粉絲，已打敗蔡英文的14萬人。經營網路的訣竅在哪？許右萱表示，由於韓國瑜的特色非常強烈，很有活力，也比較搞笑，對年輕人的議題或時事都非常關注，也很願意配合，這也是韓國瑜LINE的粉絲重大成長的原因。

據中評網報導，許右萱強調，透過網路，的確幫韓國瑜和年輕人建立了溝通管道，目前還在規畫推出韓國瑜貼圖表情包，或考慮跟網紅合作。至於直播常會出現美食，那是因為韓國瑜本來就愛美食，所以結合美食會比較輕鬆，直播也會搭配各種節慶，希望能獲得更多年輕人的支持。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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