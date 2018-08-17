悶熱高溫！雨神也要過七夕 全台有雨 中南部防大雨

今（17日）是一年一度七夕，情人歡度佳節好日子，外出記得帶把傘。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

今（17日）是一年一度七夕，情人歡度佳節好日子，奈何天公不做美！受西南風影響，今天全台偏悶熱，氣象局已針對北部、東部7縣市發布36度以上高溫特報。另今天全台有雨，台灣中南部地區、東南部山區防大雨。至於昨日生成的第19號輕度颱風「蘇力」正朝日本海面接近，預估對台灣無直接影響。

氣象局已針對北部、東部7縣市發布36度以上高溫特報。（圖取自氣象局網頁）

七夕外出帶把傘！今日西南風影響，有局部大雨發生的機率，臺灣中南部地區、東南部山區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。中南部及澎湖沿海地區易有長浪發生；台灣東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及桃園以北沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請注意。

溫度方面，不下雨時仍悶熱，北部溫度約27至35度；中部26至34度；南部25至32度；東部27至35度。氣象局已針對苗栗縣、新北市、桃園市、台北市、花蓮縣、宜蘭縣發布高溫警示。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

至於民眾關心的空氣品質，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門及澎湖為「良好」等級，北部則為「普通」等級。

(中時電子報)

今（17日）不下雨時仍悶熱，北部溫度約27至35度。（圖取自氣象局網頁）
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