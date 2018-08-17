24年台式麵包店 巴拉圭人愛不釋手

2018年08月17日 05:20 中時 陳建瑜

在巴拉圭東方市開設「桂香西餅」至今24年的張阿裡秉持「不鹹不甜」原則，成功征服巴拉圭人重口味的味蕾。（張阿裡提供）

在巴拉圭東方市開設「桂香西餅」至今24年的張阿裡秉持「不鹹不甜」原則，成功征服巴拉圭人重口味的味蕾。（張阿裡提供）

不是只有法國麵包才享譽國際，台式麵包也不輸人。在東方市開設「桂香西餅」至今24年的張阿裡秉持「不鹹不甜」原則，不僅成功征服巴拉圭人重口味的味蕾，連巴西人、韓國人、日本人都愛不釋手，光是一天就可賣出500個麵包，相當驚人。

人稱「桂香阿姨」的張阿裡28年前在朋友的介紹下，跟著她先生先到巴西後，才轉往位在巴西、阿根廷及巴拉圭交界處的東方市。早期她們一邊賣蛋糕，一邊批貨，直到居住的第4年才正式開立「桂香西餅」。

「桂香西餅」總店位在新北三峽，從1946年創立，歷經三代經營，創始人林添丁年輕時，在大陸上海、無錫等地學習糕餅技術後，返台開店。其次子東桂在1992年遠赴巴拉圭，於東方市設立「桂香西餅」分店至今。

為了讓當地人吃到真正口味的台灣味麵包，張阿裡說，有一些原料，如雞蛋、麵粉是使用當地，但特殊材料都會從台灣專程進口到巴拉圭。

張阿裡透露，起初開始販售台式麵包，當地人都很喜歡吃，但礙於巴拉圭民眾早期收入較低，消費比較困難，但今日已全然不同，他們非常能接受台式麵包。

其實，巴拉圭當地的食物大多偏向重鹹、重甜、重油，以重口味、油炸方式，因此「桂香麵包店」的麵包口味有稍作調整，不過，張阿裡強調，她非常堅持口味，讓他們吃起來對身體沒有負擔，因為太甜、太鹹都不好，現今當地外國人對他們的口味都很能接受。

張阿裡說，現在客群除了巴拉圭人外，連巴西人、日本人、韓國人等外國人都非常能接受台式麵包。他們過年過節也會有特殊食材，如肉粽，當地華人接受也很高。

台式麵包部分，張阿裡說，如菠蘿麵包、蔥麵包、肉鬆包、乳酪蛋糕等，其中特製棉花蛋糕更是受到日本人及韓國人的歡迎，因為她把甜度降到最低，吃起來口感綿密。

張阿裡透露，一天下來可賣上500個麵包，當地營業時間不像台灣從早開到晚，這邊至下午5時街上就幾乎沒人，店也都關閉。

台灣大部分的僑胞都聚集在巴拉圭東方市，包括張阿裡在內等不少當地台商都決定花上5小時左右的車程赴首都亞松森，準備迎接蔡英文總統的到來。

(中時 )