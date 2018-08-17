澳洲此時是冬天！路跑好涼爽 水蜜桃啤酒沁涼消暑

2018年08月17日 06:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，北半球今年熱浪來襲，正當台灣屢屢飆出36度高溫時，此時南半球的澳洲正值冬天，很多路跑活動正在當地舉行中，路跑追逐涼爽的風好樂活，賞雪梨歌劇院、看超萌無尾熊、挾迷人風情和多元文化特色勇奪冠軍，澳洲是最受獨自旅行者的喜愛！話說地大物博的澳洲美食也很吸引人，大塊牛排、以水蜜桃及李子釀出特殊風味的酸啤酒也是老饕最愛。

每年七月間舉辦的「墨爾本國際馬拉松」備受遊客喜愛。（達志影像／shutterstock提供）

來澳洲避暑吧！此時澳洲正值冬天！在熱帶氣候的北部地區，這幾個月是較乾旱的季節。在維多利亞州鋪滿粉雪的山坡上進行雪橇或雪板滑雪，或是到昆士蘭州大堡礁溫和的水域中浮潛或潛水。此時也有很多國際路跑賽事在澳洲熱烈舉辦，如備受遊客喜愛的「澳洲黃金海岸馬拉松」免受酷熱太陽灼傷，在海岸邊吹著海風，放膽大步跑。

擁有美麗雪梨港、海灘風情的澳洲，挾迷人風情和多元文化特色勇奪冠軍，最受獨自旅行者的喜愛。（達志影像／shutterstock提供）

話說澳洲的美味也是一籮筐，地大物博、又是跨種族文化的大熔爐，美食文化也備受遊客讚賞，如澳式燒烤、超大龍蝦、各式海鮮、大塊牛排等。

澳洲超強精釀新星Moon Dog，以創新口味及命名幽默著稱，各式口味都芳香迷人。（主辦單位提供）

另澳洲啤酒更是助興、派對不可少！澳洲超強精釀新星Moon Dog，以創新口味及命名幽默著稱，目前出品超過60款不同類型的啤酒，釀酒靈感來自於音樂、電影、歌劇及文化，是澳洲當地相當受到文青世代青睞的酒廠。

Moon Dog除了5款核心商品外，更時常推出季節限定啤酒，台灣的首批限量款為「Son Of A Plum 世紀之握」，是以復古電影為發想釀造，以水蜜桃及李子釀出特殊風味的酸啤酒︐那酸甜的滋味叫人難忘。

幽默的啤酒名稱也是Moon Dog酒廠為人津津樂道的地方，像是台灣引進效期極短 的超稀有酒款Sun Cat IPA，與酒廠名稱恰恰相反的命名方式，令人不由地會心一笑。

澳洲超強精釀新星Moon Dog，以創新口味及命名幽默著稱，目前出品超過60款不同類型的啤酒。（主辦單位提供）

Sun Cat IPA也被稱為「不可能出口的IPA」，因極為纖細的香氣及超短的效期僅短短四個月的賞味期，讓此款商品可說是澳洲當地限定款，此時有廠商將此款啤酒引進，可不用出國，在台灣也能享受精彩限量好滋味！

位在東區的ABV精釀啤酒餐廳以提供地中海、加勒比海等特色料理備受老饕喜愛，餐廳內更有300款各國精釀啤酒，這幾款澳洲啤酒此時餐廳也有提供！不妨相揪好友小聚一番，暢快聊天、小酌啤酒還能享受美食，在炎炎夏日快樂消暑趣！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)