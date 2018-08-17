獨家》台北首見「純」法式周末早午餐 千元有找吃到「寶」

2018年08月17日 08:18 工商 姚舜

S Hotel的火腿盤上有火腿、芝麻，以及有「起司之王」之稱的帕瑪森起司共構，客人可無限取用吃到飽。（攝影／姚舜）

用大蒜與橄欖油提味的烤紅甜椒，是北非摩洛哥式的沙拉，可以搭配酥脆薄餅或切火法式枴杖麵包享用。（攝影／姚舜）

繽紛的〈水果沙拉〉有草莓、蘋果、芭樂、西瓜、哈密瓜、水梨、奇異果，以及葡萄柚等多種水果組成。（攝影／姚舜）

〈扁豆沙拉〉是法國中部傳統菜餚，如今在S Hotel周末早午餐可以吃到飽。（攝影／姚舜）

〈油封鴨腿〉是經典法國鄉村菜，S Hotel廚藝團隊將之去骨後以鴨高湯煨煮後拆絲，可以直接吃食，可以搭配脆餅享用。（攝影／姚舜）

S Hotel周末早午餐的〈Ratatouille燉菜〉作法源於南法普羅旺斯，是將10種不同時蔬分別用橄欖油香煎後，再用番茄醬汁提味並搭配煎蛋和風乾火腿呈盤。（攝影／姚舜）

〈章魚沙拉〉是地中海料理，章魚口感柔嫩鬆軟並有微微焦香。（攝影／姚舜）

S Hotel周末早午餐採semi-buffet型式供應，除沙拉與開胃菜吃到飽，每人並可享用2顆生蠔與一道主菜。（攝影／姚舜）

自由取用的〈榛果巧克力慕斯〉內有巧克力餅乾，以及被金箔包覆的榛果。（攝影／姚舜）

豐富多樣的法式甜點，是S Hotel周末早午餐的另一特色。（攝影／姚舜）

S Hotel周末早午餐的主菜有用法式手法烹調的羊肋排（如圖）、牛排、伊比利豬與雞腿和鮮魚，選擇很多樣。（攝影／姚舜）

S Hotel周末早午餐提供多樣的歐式麵包，且全是飯店廚藝團隊烘焙自 製。（攝影／姚舜）

S Hotel周末早午餐走「小而精、小而美」路線，並標榜吃到飽取餐檯上的菜餚多是法國經典美味。（攝影／姚舜）

S Hotel內的〈S Restaurant ＆ Bar〉是法國知名設計大師菲利浦．史塔克設計，餐廳內有不同用餐區。（攝影／姚舜）

〈S Restaurant ＆ Bar〉的周末早午餐菜式，是由皮耶利克．馬立荷（Pierrick Maire，右）與侯昱瑋（Cyril）兩位法籍主廚設計。（攝影／姚舜）

為了「接地氣」，汪小菲決定在S HOTEL館內餐廳推出周末早午餐。（攝影／姚舜）

吃到飽！台灣外食族就是喜歡吃到飽！而且不分菜系，燒肉、火鍋也最好都是吃到飽。為了「接地氣」，在台北敦化北路、長春路口投資經營〈S Hotel〉的汪小菲，除決定自己「跳下來」擔任飯店總經理角色，每天在飯店內「 瞻前顧後、東張西望」地了解客人需求，並決定自這個周末開始在館內〈S Restaurant & Bar〉推出「周末早午餐」，迎合台灣食饕消費喜好，取餐檯上的沙拉、開胃菜、麵包、起司等，都可讓客人無限取用吃到飽。

為了體現S Hotel「小而精、小而美」的定位，並與市場上其他觀光「大飯店」所推的假日早午餐區隔，藉著差異化走出自有的特色，同樣都是Semi Buffet Brunch，每人訂價980元的〈S Restaurant & Bar〉周末早午餐，不僅降低門檻以「千元有找」價位切入市場，積極建立親民形象，另外更重要的亮點與賣點則是：這是目前市場上「唯一以法式料理舖陳取餐檯」的周末早午餐。

「這不是一個服務小眾的飯店」，汪小菲試著解釋自己投資開設S Hotel與推出「純法式周末早午餐」的想法。他說，自己請來世界著名的法國設計大師菲立普．史塔克（Philippe Starck)操刀負責酒店設計與裝潢，不是為了在市場上與同業競爭或「較勁」，而是希望透過「設計鬼才」在酒店空間中導入的時尚元素和色彩，傳遞一種美好生活的態度，所以門檻不應太高，才能讓更多人融入體會。

〈S Restaurant & Bar〉原本的名字叫〈HYG餐廳〉，賣的是台灣少有的北歐時尚料理，汪小菲並請了曾在米其林指南摘星的北歐籍主廚設計菜單。但是因北歐料理在台灣尚未成氣候，加上請北歐主廚顧問的成本高，在合約到期後，汪小菲決定改變餐廳菜單主攻法菜，並請到皮耶利克．馬立荷（Pierrick Maire)與侯昱瑋（Cyril）兩位法籍主廚設計與烹調法菜，並希望以Casual Fine Dining的定位與親民價位，吸引喜歡法式美食的食饕與吃貨前往消費。

皮耶利克與侯昱瑋兩位法籍主廚各有來頭，皮耶利克老家在法國馬賽，祖母是義大利人，14歲便開始父親經營的餐廳裡幫忙，進入餐飲業後先後在法國多家米其林2星與3星餐廳歷練，並曾協助法國3星主廚雅尼克．亞蘭諾開設位於馬爾地夫的〈 Cheval Blanc Randheli〉餐廳，以及擔任北京香格裡拉飯店〈STAY〉法式餐廳總管。來到〈S Restaurant & Bar〉之前，皮耶立克是台北101大樓內〈STAY〉餐廳行政主廚。

侯昱瑋是法國巴黎的高等廚藝學校〈斐杭迪工藝學院〉畢業的高材生，在父母支持下2015來他來到台北開設〈origines table francaise〉餐廳，因為菜式道地所以很快得到法國外交部認證，同時「法國在台協會」主任紀博偉(Benoi t Guidee)更經常請他到府外燴。如今他來到S Hotel與皮耶利克共事，〈S Restaurant & Bar〉成為有兩位法籍廚師掌杓的餐廳。

「好吃道地比什麼都重要」，汪小菲不想「拚多」，所以〈S Restaurant & Bar〉周末早午餐餐檯上的菜式不算多，但90%都是非常道地的法式料理，食客可以「繞著法國吃」，其他10%左右則是義式或西班牙式的地中海料理，因為「小而精」，所以除了可以吃到飽，亦可以「吃到寶」。

例如〈扁豆沙拉〉，這是法國中部很傳統的吃食，扁豆泡水一晚後與洋蔥、西芹與胡蘿蔔一起用加了白酒、大蒜與百里香等辛香料的雞高湯煮透，濾渣放?了再拌入油醋醬和蔬菜丁，好吃極了。而〈油封鴨腿〉本是經典的法式鄉村菜式，如今來到S餐廳後則用加了白蘭地、紅酒與蒜頭和香料的鴨高湯煮過後拆成絲，可以直接吃，也可搭配脆餅一起享用。

〈S Restaurant & Bar〉自助餐檯上的食物如〈尼斯沙拉〉、〈烤紅甜椒〉、〈Ratatouille燉菜〉等，確實都是根正苗紅、經過費心料理的法式美餚，連甜點都是〈瑪德蓮〉、〈馬卡洪〉、〈草莓塔〉 等都是正統法式甜點，而不是「大搖大擺的美式蛋糕」。新世代消費者不喜歡「正經八百」的吃飯，所以定位高檔的法式餐廳相繼淡出台北餐飲市場，如今〈S Restaurant & Bar〉請來新廚師以新定位、新型態供應法餐並推出周末早午餐，我認為最大「功德」是：為正統法菜在台北留了一線香火。

(工商 )