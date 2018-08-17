「新北原創音樂劇節」九月登場！現代版鄧麗君高唱〈何日君再來〉

2018年08月17日 06:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「一代歌姬」鄧麗君已離我們而去已28年，然「珍珠般晶瑩剔透」的歌聲仍讓人難忘！一曲〈小城故事〉扣人心弦、〈何日君再來〉訴說人生百態！小鄧的歌聲總是有著一股溫暖的魔力，永存於每個人的心中。今年九月來板橋，透過音樂劇欣賞鄧麗君16首名曲，還有以兩場以韓國為背景的音樂劇！要你好聽、好看又難忘！

「新北市原創音樂劇節」跨國打造專屬百老匯。（主辦單位提供）

新北市政府文化局與廣藝基金會聯手打造「2018新北市原創音樂劇節」，15日在市府舉行記者會，這是廣藝基金會首度為新北市量身打造專屬音樂劇-《何日君再來》，除有專屬新北市音樂劇以外，並邀請韓國Juk-Dal company《王世子失蹤事件》團隊、C MUSICAL《不讀書俱樂部EP.2》團隊，希望以行動支持「原創」、「音樂劇」的理念，並跨國邀請專業音樂劇作品及創作人才共襄盛舉，將於9月7日起至23日在新北市藝文中心打造百老匯。

C MUSICAL《不讀書俱樂部EP.2》劇照。（主辦單位提供）

2016年，新北市政府與廣藝基金會合作辦理《華文原創音樂劇節》，以「天天有歌唱」為號召，成功紮營第一座揚旗的音樂劇小堡壘，今年再度共同攜手打造「2018新北市原創音樂劇節」，希望能夠成為亞洲音樂劇不可或缺的平台。

首檔演出是由廣藝基金會為新北市量身打造的鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》。敘述八Ｏ年代，一棟位於板橋的小公寓，住著三位從各地來北部打拼的女孩子，因為名字裡都有一個「君」字而惺惺相惜。演出卡司有鍾筱丹、舞思愛、余子嫣，三人皆為一時之選，用截然不同的唱腔，分別細膩地唱出《何日君再來》、《星願》、《北國之春》……等鄧麗君歌曲中的勇敢與脆弱，也唱出新北市市民辛苦奮鬥共同的心聲，是一部不容錯過的的經典音樂劇節目，將於9月7日至9月9日在新北市藝文中心上演。

韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》劇照。（主辦單位提供）

緊接著，9月14日到9月16日將由韓國廣受好評及口碑的Juk-Dal company《王世子失蹤事件》團隊跨國接力演出，是一部描述朝鮮王朝為背景的音樂劇，講述了朝鮮時代孤獨的宮殿和夜晚的奧秘，並充滿了古典氛圍的魅力。

《不讀書俱樂部EP.2》由周定緯（中）、陳品伶（右）、蔡邵桓（左）主演，組合讓人耳目一新。（主辦單位提供）

接著上場的是C MUSICAL將於9月21日至9月23日帶來全新劇作首演《不讀書俱樂部EP.2》，它是一部影集式的喜劇作品，榮獲韓國大邱國際音樂劇節《評審委員特別獎》，本次將由唱跳俱佳的星光四少周定緯擔任演員，將延續第一集《冬之夢》的故事。

新北市政府文化局說，為打造「2018新北市原創音樂劇節」，以在地元素結合國際交流，策畫韓國音樂劇論壇及製作工作坊兩場活動，分享音樂劇製作過程及演出規劃、觀眾培養、政府支援等主題，以對話和學習開啟深度交流。

(中時電子報)