8月17日三報頭版要聞

2018年08月17日 07:15 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

基本工資審議委員會昨日召開，歷經9小時會議，最後將月薪從2萬2000元調為2萬3100元、時薪從140元調為150元，明年1月開始適用，影響的勞工約225.7萬名。基本工資調漲後將連帶牽動勞健保、勞退等費用，估計將有300萬名勞工每月保費調高。勞團對此結果並不滿意，批評政府「偏袒資方、先畫靶後射箭」。

大陸繼取消台胞就業證後，進一步推出《港澳台居民居住證申領發放辦法》，將在既有台胞證外，於9月1日起再推台灣居民在大陸「居住證」，其編碼將採與大陸身分證相同的18碼，持該身分證件，可享與大陸民眾同等待遇，形同「類身分證」。

大陸推動實施台胞居住證，搭配各項便利措施，形同讓台胞在大陸有「類身分證」可使用，進一步加速台商、台生在陸「落地生根」。而申領者不用放棄台灣戶籍，讓台胞沒有被迫兩岸選邊站的後顧之憂，如此做法，既對長期居住大陸的台胞有極大吸引力，更重要的是，也避免不必要政治炒作空間。

◎工商時報

基本工資確定再調高！勞動部昨（16）日召開基本工資審議委員會，在歷經9小時、史上最長論戰後，決定基本工資的時薪由140元調升至150元、調幅7.14％；月薪自2萬2,000元調增至2萬3,100元、調幅5％，自明年元旦開始實施。總計約225.74萬勞工受惠、企業將增206.83億元成本負擔。

純網銀股東結構，金管會再「讓步」。金管會16日預告純網銀設置標準，原先要求金融業必須持有50％的部分降為40％，並至少一家金控或銀行要持股逾25％，但不堅持一定要編列合併報表，即非金融業持股最高可達60％。

中美貿易戰近期升級，雙方對彼此價值160億美元商品加徵關稅的清單將於8月23日生效。此際傳出，大陸商務部副部長王受文擬於8月下旬率團訪美，與美方代表團就經貿問題進行磋商，為中美重啟談判打開一線曙光。

◎旺報

編者按大陸近年日益強盛，人才培養是國家發展的重中之重，本集團推出系列專題，探討大陸如何透過官員定期參與培訓的人才培養機制，為國家訓練執政幹才及未來領導人。

大陸崛起快速，與中共核心領導層的訓練和培養有密切關係，幾乎所有的幹部都歷練過各種崗位，並曾經在黨校進修，以確保上位者都是能力卓越、品德優良。例如中共總書記習近平從最基層做起，歷經40年鍛煉最終成為總書記。

大陸改革開放40年來，無論政治體制、民生經濟、社會制度，乃至軍事力量和國際地位都有顯著提升，「中國崛起」已是現在進行式。中共總書記習近平強調追求兩岸心靈契合，既然如此，台灣無須恐共，更不要汙名化，要知道大陸制度和人才培養的優勢，化被動為主動，爭取未來更有尊嚴和利益的統一局面。

(中時電子報)