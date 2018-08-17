台北》姚文智「選輸就退」網譏：都還沒輸 「同志」就來搶位了

2018年08月17日 07:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智才喊出選輸就退出政壇，沒想到一喊完後，就有人準備接他的「立委大位」了，民進黨市議員何志偉的選區是士林大同區，但卻出現在姚文智的選區參加普渡活動，他也不諱言有可能參選立委的打算。對此，網友譏諷「姚姚真的慘，都還沒選完，何志偉就來了，這樣很尷尬耶」！

何志偉日前被捕捉到參加姚文智選區的普渡活動，讓人不禁起疑是否有意要角逐下屆立委大位，且他也沒角逐年底的市議員選戰，而這個時間點剛好也是姚文智於廣播節目表示選輸就退的時間點。對此，何志偉表示，的確有在做選立委的評估，自己許多親戚也在大同區，服務處也在重慶北路上。

對於何志偉的「評估」，批踢踢網友表示「空著位子當然大家有機會，反正姚都要退出政壇了」、「那些市議員大概每一個都在盯這個位置」、「講真的現在姚的立委位子有跟沒有一樣啊，也一直沒心在當」，更有網友翻出何志偉的背景，諷刺「他娘是薛凌，陽信他們家的，能跑到中國開銀行，你說勒，這個家族存在DPP一天，DPP說獨立反中就是個笑話！中國反85度C但有反DPP的陽信嗎？想想你就懂了」、「所以DPP反中是假的，當買辦才是真的」、「何之前整天上節目或受訪罵柯P，但是柯P受訪時，你卻會很常看到何在柯後面裝笑臉，早覺得他很噁了」。

(中時電子報)