就是這關鍵原因…吳德榮：台灣躲過10颱侵襲

蘇力颱風持續向北北西轉西北，預測22日2時將行進至日本南部附近。（擷圖自氣象局）

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中時電子報
/綜合報導

天佑台灣，今年幸運躲過多颱襲擊！昨（16）日19號颱風蘇力生成，20號颱風也在關島海面待命中，氣象專家吳德榮表示，颱風接二連三發展，是因季風低壓環流盤踞及導引，路徑常呈現逆時計迴轉，大多往日本及大陸江浙移動，使得台灣完全躲過10個颱風的入侵，而未造成重大災情。

時序才入8月中旬，今年已生成19個颱風，比去年同期多8個，數量相當罕見。吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，8號颱風「瑪莉亞」是台灣7月上旬唯一發布過「海陸警報」的颱風，之後西太平洋受到「季風低壓環流」持續盤踞，水氣多、又有氣旋式渦度， 創造了有利颱風生成的環境。

吳德榮表示，此多颱現象有兩個特徵，一是季風低壓垂直風切常偏大，使得9號到18號颱風中，只有2個達到中度，在所有颱風中占比偏低(正常為1比2）；另一是這接連生成的10個颱風，受到「季風低壓環流」的導引，路徑常呈現逆時計迴轉，因此颱風大多登陸日本以及大陸江蘇、浙江一帶，台灣則完全躲過這10個颱風的侵襲。

氣象局預報員程川芳也提到，今年台灣處於大低壓帶，東邊是副熱帶高壓帶，颱風移動路徑易往副高邊緣移動，這也是為何今年颱風大多往日本侵襲的最主要原因。

氣象局預測，昨日生成的第19號颱風「蘇力」持續向北北西方向移動，22日將行進至日本南部附近。

(中時電子報)

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