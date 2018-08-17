西語系國家稱「中國台灣」非首次 蔡政府前後態度大不同？

2018年08月17日 08:34 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統「同慶之旅」出訪友邦巴拉圭，巴國新任總統阿布鐸竟在推特上稱蔡英文為「中國台灣(China-Taiwan)總統」，引發懷疑是否玩兩面手法、矮化台灣。外交部強調這是西語友邦對我國名的口語簡稱，總統府則表示，巴拉圭接待均依國際禮儀。然而，翻出2016年蔡總統出訪友邦的歷史，巴拿馬總統瓦雷拉也曾在臉書上使用China-Taiwan，當時府方說是「漏列」，請駐館告知巴國更正。

對於巴拉圭新總統阿布鐸以「China-Taiwan總統」稱呼蔡英文，外交部昨天澄清說，西語系國家的簡稱就是如此。蔡英文出訪西語系國家，碰到這樣狀況已不是第一次，2016年她甫當選、前往巴拿馬訪問，訪團才剛離開，隨行民進黨立委許智傑就發現，巴拿馬總統瓦雷拉在臉書把台灣寫成「China(Taiwan)」。

根據當時ETtoday報導，許智傑呼籲外交部盡速了解，並要求更正，擔心國外網友將因此認為我國是China (Taiwan)，台灣屬於中國的一部份。總統府發言人黃重諺則表示，這是巴拿馬在書寫我國國名全稱時，漏列了「República de」，已經請駐館向巴方告知更正。

這一回，巴拉圭做了跟巴拿馬一樣的事，為何蔡政府說是外交上西語國家慣用的簡稱、不再堅持要求更正？港媒中評社指出，只能說兩年多的時間，態度上的微妙調整，確實感受到「中華民國」在台灣外交上空間遭到壓縮。

從一開始，蔡英文的「同慶之旅」，「中國台灣」名稱的討論就一再出現，先是過境洛杉磯下榻的洲際酒店網站，被發現以「中國台灣」（Taiwan, China）標列台灣，外交部表示，相關駐處已進洽酒店，要求立即更正改善。由於先前蔡政府曾希望民眾抵制更改為中國台灣的航空公司，但卻沒有抵制標示中國台灣的飯店，這凸顯了一個困境，很可能這樣標示的飯店、航空公司越來越多，很難過濾掉。

(中時電子報)