女乘客低血糖急吃點心遭阿伯咆哮 公車司機霸氣趕他下車

阿伯全程大聲咆哮惹怒司機，直接開車門把他趕下車 (圖／翻攝自爆料公社)

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中時電子報
影音取自YouTube/爆料公社

現在真的有許多「正義魔人」造成大家困擾。臉書「黑色豪門企業」今天(17日)上傳了一段影片，一名女乘客因為低血糖緣故，突然暈眩，因此急著吃點東西穩住症狀，不料一名阿伯看到後，直接站起來咆哮，司機解釋後阿伯不罷休繼續爭執，惹得司機暴怒，直接把他請下車，影片公布後引來數萬網友按讚。

從影片中可看到，阿伯站起來對著女乘客不斷咆哮，還要求司機把女乘客趕下車，司機對阿伯解釋女乘客有低血糖，快要昏倒才會吃點東西，但阿伯聽到後繼續咆哮，並堅持要司機把女乘客趕下車。

受不了阿伯全程大吼大叫，司機此時也失去耐性：「你要坐車就給我安靜點，這是我的車，不然你就下去」，阿伯則回「你名字給我，我要投訴！」，司機更是霸氣回嗆「名字就在上面，自己去看！拜託你去投訴，我沒在怕」，接著打開車門：「你現在給我下去，我不載你，你打擾到其他乘客了」。

網友看完全都叫好，大讚司機霸氣行為，「現在真的一堆自以為正義魔人，超煩的」、「爽啦，看到這種自以為的老人被洗臉就是愉快」、「倚老賣老失敗，幫QQ」。

其實公車上雖然有禁止飲食標誌，但因為旅客運送定型化契約並無提到乘客禁止在車上飲食，因此目前並無法令強制禁止飲食，全靠乘客公德心與司機柔性勸導。

(中時電子報)

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