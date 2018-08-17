網球》殺姊兇手出獄 小威廉絲悲憤

美國網球女將小威廉絲。(美聯社資料照)

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中時電子報

十多年前殺害小威廉絲(Serena Williams)大姊的兇手出獄了，小威本月初在聖荷西女網賽吞下大敗，她開賽前10分鐘才接到兇手出獄的通知，因此心神不寧，被孔塔(Johanna Konta)趁機以6-1、6-0羞辱。

小威說：「這件事一直糾纏在我心頭。」2003年，一名叫做麥斯菲德(Robert Edward Maxfield)的25歲黑人男子持AK-47突擊步槍在洛杉磯殺害了31歲的普萊斯(Yetunde Price)，子彈射進她的後腦，送醫後不治。普萊斯是小威媽媽與前夫的大女兒，也就是大小威的同母姊姊。

經過了兩年多的審判，麥斯菲德拒絕答辯，被法官處以15年徒刑。小威說：「我想讓兇手知道，他這樣做對我們家很不公平，但我在法庭上難過地說不出話來，想起她遺留的3個小孩我就痛心。」

普萊斯當年與男友沃姆利(Rolland Wormley)駕車出門時遭到麥斯菲德襲擊，沃姆利與麥斯菲德都是前科累累的幫派份子，麥斯菲德目標應是沃姆利，但是誤殺了普萊斯，沃姆利毫髮無損。

現在麥斯菲德刑滿出獄，小威表示：「這不公平，我永遠無法再擁抱我的大姊，無論我做什麼她都無法回來了。聖經教導我們寬恕，但我還做不到，我希望為了我女兒，我有一天能夠達到那個境界。」

(中時電子報)

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