廈航737客機於馬尼拉偏離跑道 157乘客平安疏散

一架廈門航空737客機，昨日在馬尼拉機場傳出降落期間偏離跑道的意外。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據商業內幕網（Business Insider）報導，一架載有157名乘客的廈門航空（Xiamen Airlines）737型客機，昨天淩晨於菲律賓馬尼拉國際機場（Manila Ninoy Aquino International Airport）降落時，似乎因為天候不佳而偏離機場跑道，造成該客機的左翼觸地，嚇壞不少機上乘客。但所幸該班機平安停靠、機上供157名乘客也隨即平安疏散，並無人員傷亡的消息。

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馬尼拉國際機場管理局（Manila International Airport Authority）稍早表示，該航班編號為MF8667、是從福建廈門飛往馬尼拉的國際航班，由波音737-800型客機執飛，疑似是因為當晚大型雷暴雨因素、導致客機降落發生意外，目前正式原因仍交由專家深入調查中。

廈門航空最新的聲明稿。（圖/廈航微博）

而廈航官方也透過官方微博表示，「2018年8月16日，廈航MF8667廈門-馬尼拉航班，於北京時間23:55在馬尼拉機場降落滑行時，發生偏出跑道事件，機組人員迅速啟動應急撤離程式，機上157名旅客和8名機組人員全部安全撤離，無人員受傷。」

(中時電子報)

文章來源：Chinese Boeing 737 crash-lands at Manila airport

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