日「中菜鐵廚」9／5日來台PK台灣「國宴御廚」

2018年08月17日 09:24 工商 姚舜

「雪花龍飛鳳舞青檸酪梨醬」顛覆傳統台式鳳梨蝦球，選用體型偏小、肉質軟嫩的龍蝦取肉，加入香濃龍蝦膏打成漿、塑成球狀呈現。（圖／台北萬豪酒店）

「窖藏醇香芙蓉海星斑」是以紹興酒、魚湯及雞油提味。（圖／台北萬豪酒店）

「紅蟳小捲襯鮮榨蔥油米糕」靈感來自台式紅蟳米糕，但將紅蟳取肉與蟳卵拌上米糕飯、填入小卷中，再下鍋油炸。（圖／台北萬豪酒店）

以「多手聯烹」的形式請外國名廚到館內客座成為觀光飯店促銷美食新招！台北萬豪酒店將於9月5日至9月8日請來曾被日本皇太子伉儷欽點擔任晚宴料理長的日本名廚脇屋友詞，到館內中餐廳「宴客樓」客座，並與曾主掌台灣總統就職晚宴的粵菜主廚高鋼輝，以及台菜主廚洪福龍聯手烹調，共同推出味貫滬、粵、台3大菜系的「新中華料理盛宴」以饗食客，台日國宴御廚同場獻藝，將是一大賣點。

脇屋友詞曾在1997年於日本知名美食電視目「料理鐵人」中奪得冠軍， 得到「鐵廚」封號，日本中華料理鐵人陳建一並稱他為日本「新一代食神」。1980年脇屋友詞並被日本皇太子夫婦欽點在皇室晚宴中擔任總料理長，使其料理美味與創意更廣為人知。2010年脇屋友詞獲得日本厚生勞動協會所頒發的「卓越技能者」最高榮譽獎章。同時，他亦曾獲頒象徵日本最高榮譽的「黃綬褒章」，在日本中華料理廚界享有極高地位。

脇屋友詞廚藝嚴謹、細膩且扎實，他在日本東京主持的〈一笑美茶樓〉主要是以結合日式美學與法菜元素演繹的「時尚滬菜」，在日本精緻中華料理界中奠立一席之位，而〈一笑美茶樓〉更被稱為「東京一生必嘗一次的中餐廳」。

而將與日本名廚同場聯烹的高鋼輝，來台發展超過30年，17歲入行的他在香港在香港美心飲食集團、香港富麗華酒店等歷練，從水台、點心到爐頭皆有涉獵，他料理的〈私房佛跳牆〉、〈精燉煲湯〉與〈金牌臘味飯〉等並常在各式食評比中得到金牌推薦。台北萬豪酒店舉辦的第 14 任總統就職晚宴就是由高鋼輝掌廚，使他從此有了「國宴御廚」名銜。

至於入行後曾在台式、中式、日式及粵菜等不同菜系餐廳歷練，對川、滬、閩、粵中華菜系乃至亞洲各國料理都有涉獵的洪福龍，最著名的「戰役」是他曾在美國紐約時代廣場舉辦的一場「封街料理大賽」中，以精湛廚藝與創意打敗來自台、港、中國大陸、星馬及紐約當地的中華料理主廚得到冠軍。

洪福龍平日喜愛閱讀料理書籍及觀賞抽象畫作，藉此激發自己廚藝創作靈感。他說自己最喜愛大陸畫家劉玖通以油畫描繪之上海黃昏，從抽象筆觸中探查出埋藏於畫作中的房屋、家畜、小溪等景色，這些筆觸激發出洪福龍的巧思，將美好嵌入各個細節中。

台北萬豪酒店由台港日3位主廚聯手同烹的時尚中菜饗宴，午餐每人4500元+10%、晚餐每人8800元+10%，屆時台日國宴名廚將精銳盡出同場較勁，並有色味雙全的台菜上桌，任食饕評鑑品賞。

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