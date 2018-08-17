台南》黃偉哲上《政客日常》 網友：去當諧星票投虧雞

2018年08月17日 08:55 中時電子報 邱文秀

民進黨台南市長參選人黃偉哲日前上卡提諾《政客日常》，接受闖關挑戰，在快問快答時被問有沒有逛過大創，他回「沒有」，又和市民一起挑戰用屁股寫西瓜兩個字，最後闖關失敗，用厭世臉唱《哈瓦那 Havana 》。網友笑噴，稱他是被政治耽誤的諧星，看完後決定票投「虧雞福來爹」林義豐。

台南市長參選人黃偉哲日前上卡提諾《政客日常》，在快問快答時，被問到會怕被「虧雞福來爹」林義豐反將一軍嗎?他秒回「會」。被問有沒有逛過大創，他則回「沒有」。在真心話大冒險時，又和市民一起挑戰用屁股寫西瓜兩個字，被一起挑戰的市民嗆「你那是寫絲瓜吧?怎麼那麼多劃?」最後黃偉哲闖關失敗，必須接受懲罰，他用極為厭世的慢板唱法演唱《哈瓦那 Havana 》。

卡提諾臉書《政客日常》影片底下，網友紛紛留言「看完之後我決定投票給虧雞福來爹」、「一位被政治生涯耽誤的諧星」、「台南鄉親!!唯一支持~虧雞福來爹」、「大創有沒有施壓先講清楚啦裝聾就可以混過去？」、「不好笑，他還是比較適合關說」、「原本想投給黃偉哲,但還是決定投給虧雞了」、「往演藝圈發展吧，台南市投給虧雞~~」、「看完覺得超假掰 我還是要投給虧雞福來爹!」、「偉哲，大創唯一代言人。」

(中時電子報)