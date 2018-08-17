七夕添浪漫！平溪咖啡飄香！「天使翅膀」百合展嬌豔

人工復育之豔紅鹿子百合。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

白色翅膀沾染豔紅！絕美百合伴你度七夕！除燭光晚餐外，不妨到平溪來個山城約會，因時間適逢豔紅鹿子百合8月花期，從平溪嶺腳車站周邊延伸至靈巖寺、紫東社區裡的商家咖啡店、孝子山，都有機會找到豔紅鹿子百合，由於豔紅鹿子百合復育耗時費力，並無法像其他花卉能夠同時大量開花，也因此更能彰顯豔紅鹿子百合每朵花開的可貴。

野地生長之豔紅鹿子百合。（新北市農業局提供）

擁有「天使翅膀」、「峭壁精靈」美稱的豔紅鹿子百合為台灣特有種，同時也是依台灣維管束植物紅皮書名錄被評為國家極危等級的植物之一，原生長在裸露岩石的向陽坡地上，常伴生五節芒及臺灣蘆竹。

花開時的花色多樣，紅斑白瓣在綠叢中非常顯眼，非花期時就需要絕佳的眼力才能鑑別，每年的8至9月間是豔紅鹿子百合盛放的時節，花期約莫1週，農業局近年正積極推動地方復育，希望讓豔百原鄉的光景重現平溪。

除感受花的美麗，平溪也不乏雄偉峻峭的自然地景，嶺腳瀑布、十分瀑布及望古瀑布群，有的涓細秀氣，有的雄偉壯麗，多種樣貌盡收眼底，而喜愛登山的朋友則可以嘗試挑戰號稱平溪三尖的「薯榔尖」、「石筍尖」及「峰頭尖」，這三座山為菁桐知名的郊山，峰尖崖陡，風景格外壯觀。

農業局表示，平溪蘊藏豐富的生態人文風景，炎炎夏日可以在森林古道、溪流瀑布吸取自然芬多精，老街洋樓、礦村車站更瀰漫濃濃人情，歡迎有興趣的民眾在七夕豔百花期時與伴侶一起健行賞花，享受健康又充實的山城約會。

(中時電子報)

豔百已陸續開花。（新北市農業局提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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