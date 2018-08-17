鄭問故宮大展憑什麼？謝金河妻嗆辣藝評惹怒粉絲

由文化部主辦的「千年一問 鄭問紀念展」15日於故宮博物院圖書文獻大樓展出，共有兩百餘幅鄭問原稿，包括《刺客列傳》、《阿鼻劍》、《東周英雄傳》、《深邃美麗的亞細亞》等經典作品，以及《鄭問之三國》全套彩圖，吸引不少民眾到場觀賞。（季志翔攝）

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中時電子報
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圖為總統蔡英文（右5）、文化部長鄭麗君（右4）等人6月15日在國立故宮博物院出席「千年一問－鄭問故宮大展」開展典禮，為展覽開幕剪綵。（中央社）

漫畫大師鄭問的作品憑什麼在故宮展出？藝評家簡秀枝大聲表達意見，卻引來大批漫迷撻伐，甚至要求道歉。名嘴朱學恒早先在臉書上直批，就是有這種自詡藝術家頂尖人士，見不得不同領域的大師獲得尊敬。網友更大酸，鄭問確實不太適合在故宮一展3個月，應該蓋紀念館一直展下去。不過，也有喜歡鄭問的人表示，有人不喜歡或不認同，為何要道歉？

財信傳媒董事長謝金河太太、《典藏》雜誌社社長簡秀枝8月在典藏藝術網撰文提問，「鄭問，是誰？！漫畫家，為什麼可以在故宮博物院展出！？」並評論說，「甫過世一年三個月的鄭問，就能進故宮舉辦遺作紀念展，這是空前壯舉，過往絕不可能出現，很明顯與政治力介入有關。」

簡秀枝懷疑，故宮展覽的審查流程一向嚴謹。鄭問作品的審查流程，則完全闕如？單憑立委與故宮院長見面交談的一席話就敲定？

鄭問作品不該在故宮展出的問題，簡秀枝為提出個人論點說，「藝術分為應用美術與純粹美術，漫畫屬於前者，在藝術評論上，漫畫至今仍不是一種純粹藝術。故宮是世界知名博物館，並非光華商場、秋葉原，展覽應以藝術創作為主，而不是通俗文化的漫畫展。」

對於鄭秀枝的藝術評論，宅神朱學恒在臉書回嗆：「就是有這種自詡藝術家頂尖人士，見不得不同領域的大師獲得尊敬。如果你自知才疏學淺，不懂鄭問的大師地位，還是閉嘴吧」。

插畫家「可樂王」詹振興在臉書寫道：「一、世界上只聽過『許純美』而沒聽過『鄭問』的人何其多，實在沒必要如此大作文章。二、諾貝爾都頒給巴布狄倫了，故宮舉辦鄭問漫畫大展，其實剛好而已。三、鄭問絕對是全球當代漫畫的殿堂級人物，當之無愧」。

台灣漫畫大師鄭問被日本漫畫界譽為「亞洲至寶」，他以傳統中國畫筆融為漫畫裡寫意的線條，開創出漫畫的新紀元。去年3月他因心肌梗塞過世，享年58歲，漫迷震驚不捨。在弟子鍾孟舜積極奔走下，今年6月在故宮舉辦「千年一問：鄭問故宮大展」。開幕當天冠蓋雲集，總統蔡英文、文化部長鄭麗君皆到場致詞，日、韓漫畫家川口開治、尹胎鎬等人也到場致意，連五月天阿信都為其特展製作了宣傳影片。

(中時電子報)

文章來源：鄭規林隨、斧痕鑿鑿，漫畫家鄭問故宮大展爭議

文章來源：朱學恒臉書

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