多罰1次吃官司！抓到女友偷抽菸 男「懲罰」硬上2次挨告

男子因女友沒守承諾偷抽菸，於是「懲罰」硬上兩次挨告。（示意圖／達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

台北市1名范姓男子為了幫助女友戒菸，便告訴她「再被發現就要硬上」。沒想到真的發現她在陽台上偷抽菸，范男當天晚上果真硬上女友兩次「懲罰」。女友認為，范男「多罰1次」，已違背她的意願，憤而對范男提告強制性交。

范男在網路交友軟體認識女友，兩人都吸菸習慣，於是「以菸會友」培養感情，進而交往，但女友交往過程中曾向范男表示，抽菸對身體不好，想要戒菸，范男為了幫女友了實踐戒菸決心，便講好如果被他發現抽菸，就要用「硬上」作為懲罰。

據《蘋果》報導，女友某次菸癮來了偷偷在住處陽台抽菸，還被范男發現，范男趁她進屋喝水時，偷偷從背後撲倒她在床上硬上，做完沒多久，再接著硬上第2次，結果遭女友提告。

女友事後指控，本來就沒有答應范男提出的懲罰條件，但對方卻以協助戒菸為由，違反她的意願性侵，還多做了一次。范男則解釋，當天清晨兩人從公園聊天後回住處，他很累就先倒在客廳休息，但女友怕他著涼還請他到床上睡，當他躺在床上準備入眠時，女友躺身邊對他悄聲說：「我想要～」范男一聽，想說既然女友有需求，身為男友當然要盡力滿足，於是連做兩次。

檢察官調查，女友稱當時不斷反抗想掙脫逃走，身上卻沒有任何外傷，調閱便利商店監視器畫面，僅看到范男騎車載女友去買東西，買完再一起離開，與性侵情節違背，因事證不足而對范男不起訴處分。

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(中時電子報)

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