一座慰安婦像　游淑慧：日本手太長 台灣太細漢

台灣第一座慰安婦銅像在14日台南設立，矗立於國民黨台南市黨部空地旁。（本報系記者曹婷婷攝）

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中時電子報
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台南市慰安婦人權促進會在814國際慰安婦紀念日於台南市林百貨正對面的國民黨台南市黨部旁空地舉行慰安婦銅像揭幕儀式，前總統馬英九也親自蒞臨揭幕。然而，慰安婦像卻引起台日雙方關係生變。對此，國民黨台北市長參選人游淑慧感嘆「日本手太長、台灣太細漢」。

台南市慰安婦人權促進會在814國際慰安婦紀念日於台南市林百貨正對面的國民黨台南市黨部旁空地舉行慰安婦銅像揭幕儀式，前總統馬英九也親自蒞臨揭幕。然而，慰安婦像引起台日雙方關係生變，日本駐台代表沼田幹夫日前親自拜訪馬英九和國民黨主席吳敦義，就慰安婦像表達日本政府的立場。但馬英九只期望日本能夠面對這段歷史，還給慰安婦應有的道歉和補償。

對此，游淑慧於臉書PO文表示，「日本的廣島平和資料紀念館，可以詳細紀錄美國原子彈投射廣島的過程。大陸的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，可以悼念南京大屠殺遇難者。台灣每年也可以紀念八二三砲戰，講述共軍犯台過程。現在台南只不過設了一個慰安婦銅像，日本怎麼急迫迫來干涉了？還要和外交部、馬英九、吳敦義一個一個去干涉，慰安婦的歷史屬實、台灣人民受害屬實，台灣的這段歷史就應該被記得，而且銅像的設立並沒有煽動不實的地方！日本越是急切的要淹蓋，只會讓人覺得是心虛的表現」。

游淑慧更在文末感嘆這次日本的手真的手太長，是不是真的覺得台灣就是「細漢的」呢？真是管太多、不該管！

(中時電子報)

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