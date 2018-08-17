歐美最夯「防彈飲食法」只要一步驟回到最佳代謝狀態！

2018年08月17日 09:40 中時電子報 綜合報導

維持身材應該是愛美女性必煩惱的課題，時常看到許多女星、模特在Instagram上面曬吃大餐的照片，卻還是能維持超完美的身材，讓人看看了好不羨慕！不過最近掀起了一波「防彈咖啡風潮」，擁有姣好身材的梅根．福克斯(Megan Fox)也是熱衷防彈咖啡的其中一員，讓人不禁好奇防彈咖啡到底對減肥有什麼樣的幫助呢？

防彈咖啡的創始人－「戴夫亞斯普雷（Dave Asprey）」，為了減肥運用他工程師的分析專長，發現調整正確的生活模式，才是成功減肥、找回健康的關鍵，而良好的脂肪才是身體最重要的主要營養素。其中富含健康脂肪的飲食，可以幫助你降低全身的發炎反應，加速大腦製造能量。吃的脂肪越健康，你的大腦就越能夠有效率地將它們轉變為能量。而防彈咖啡便是以這種概念，讓你攝取大量好的油，來提供身體需要的能量，更能提高全身代謝率，而好的油也不易被身體儲存，所以防彈咖啡也有被用來管理體態。

不過現代人忙碌，尤其又餐餐外食，要尋找好的油脂食物不太容易，但若是要單獨吃油，又難免會懼怕油味，針對現代人的生活習慣與需求，酵素品牌新普利推出了一款「MCT防彈酵素膠囊」，添加專利MCT油，採用膠囊的型態，攜帶方便也不怕油味，也無須手忙腳亂調製咖啡，不但最為便利，而且更加有效率的選擇。

新普利防彈酵素膠囊所使用的MCT油為一般椰子油的18倍濃縮。(圖片來源/Simply新普利)

新普利防彈酵素膠囊所使用的MCT油為一般椰子油的18倍濃縮，比一般椰子油更有效更快速的轉換能量，讓你一早就啟動新陳代謝開關，其中MCT油便是中鏈脂肪酸，因為結構與一般油不同，所以不易儲存於體內，所以這也是為什麼防彈咖啡會使用椰子油或者MCT油，就是要以好油取代囤積的壞油。

▲藝人於節目分享吃防彈酵素來幫助代謝維持最佳狀態。

日前也不少明星分享他們飲用防彈咖啡的效果，尤其過完年更是需要迅速的調整好狀態，日前就有女星在節目上分享她調整狀態的方法，而這款新普利MCT防彈酵素膠囊，以好油甩壞油的方式，即使天天外食也不擔心，體內有了好油幫助代謝又不易囤積，也難怪像穿上了防彈衣，天天都好氣色，體態管理自然事半功倍！

(中時電子報)