史博館文物被民進黨假整修真掏空？館方嚴正駁斥假消息

2018年08月17日 09:42 中時電子報 邱文秀

網路謠傳位於植物園內的國立歷史博物館，被民進黨去中國劃，假藉整修之名，行掏空文物之實，要大家轉傳，全民起來抗議監督這無法無天的執政黨！史博館昨日發表聲明，嚴正駁斥網路假訊息。(截圖自LINE)

網路謠傳位於植物園內的國立歷史博物館，被民進黨去中國化，假藉整修之名，行掏空文物之實，要大家轉傳抗議監督無法無天的執政黨！史博館昨日發表聲明，嚴正駁斥網路假訊息，並說史博館整修升級，所有文物均安在，沒有任何一件佚失或損傷!

網路上謠傳一則訊息「南海路建國中學對面的歷史博物館已經被民進黨去中國化，假借整修三年，結果，才多久? 07/01已關門!大不幸！裡面國民黨從大陸帶來的文物被切割，辦理交接的不是史博館一齊分發的公務員，而是另由民進黨安插的人接手。懷疑其用心狠毒，上下其手，怕是作為即將失勢，暗槓作為逃命資糧！？」

對於網路訊息，史博館昨日發出聲名嚴正駁斥，強調：所有文物均安在，沒有任何一件佚失或損傷，網路假訊息不實。

館方表示，國立歷史博物館經文化部於2017年核定升級發展修正計畫後，已於2018年7月2日起閉館三年，並展開七年整修升級計畫，以因應老舊館舍不足以敷應典藏與文化推廣等需求。七年計畫包括：文物全面整飭、興建中和庫房、本館建築重新整修及服務升級等等。閉館期間文物將安全送往故宮南北院、中研院、國美館等庫房暫存，並將結合國內外博物館持續策劃展覽。

針對網路謠傳國立歷史博物館整修期間文物遭掏空之訊息，實為扭曲事實、惡意散布假消息，史博館予以嚴正駁斥，並說明如下：

1. 成立於1955年的國立歷史博物館，至今收藏6萬多組件珍貴文物與藝術作品，經歷一甲子的歲月，逐漸老舊的館舍已不足以敷應典藏與文化推廣等需求。文化部於2017年核定該館升級發展修正計畫，史博館開始有了蛻變的契機。七年計畫包括：文物全面整飭、於中和興建庫房、本館建築重新整修及服務升級等等。

2. 文化部鄭麗君部長關心史博館閉館整建相關進度，日前特別至該館視察文物整飭作業，見證6萬多組件館藏如何一一在館員們專業的安排之下，逐一分組進行狀況拍照、文物檢視記錄、分類整飭、建檔造冊、放入專業保護盒等，文物包裝均以國際規格處理，並安全送往故宮南北院、中研院、國美館等庫房暫存，過程均有記錄為證。本館強調：所有文物均安在，沒有任何一件佚失或損傷。

3. 閉館整建期間，亦將結合國內外博物館持續策劃各項展覽及活動，如國內外館際合作交流、行動博物館、館藏文物巡迴展、機場文化櫥窗特展、公益文創開發及開館大展等。

4. 7月1日下午本館舉行閉館活動，近六百位來賓與藝術家共同期許祝福，書畫與臺灣美術史專家、曾任職臺藝大人文學院院長的廖新田館長，向大家報告史博館一甲子的貢獻，並提出四點願景：1.國立歷史博物館是戰後三十年國家的文化櫥窗，也將持續扮演這個角色。2.展現書畫傳承的在地化與現代化樣貌。3.打造考古文明與世界文明平臺。4.以博物館深化多元文化底藴並傳播美感。

(中時電子報)