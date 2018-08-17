無孔不入！孫子裝針孔 錄到歹徒上門詐騙阿嬤

莿桐分駐所員警到老人長青食堂宣導反詐騙。（斗六分局提供）

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中時

不肖騙徒遊走鄉間詐騙老人案件層出不窮，莿桐鄉一名老阿婆的孫子擔心她被騙，偷偷在阿嬤的電視機裝針孔，果真拍到60歲的老騙徒上門訛詐，老阿嬤不疑有他被騙走5000元，但也多虧有針孔密錄器，莿桐分駐所以車追人抓到歹徒。

莿桐分駐所連續發生兩起老人被詐騙案件，被騙的都是80歲阿婆，歹徒上門佯稱其兒孫欠錢5000元，當場假裝打手機給當事人，取信被害人真有其事。

其中住在埔子村的老阿婆被騙5000元，孫子拿著密錄器報警，畫面清楚拍到詐騙過程。莿桐分駐所以車追人一個多月，找到租屋在斗六的60歲詐騙男子。

老阿婆的孫子對警方表示，曾聽說有不肖詐騙分子在鄉間找老人家下手，他一再提醒在阿嬤的電視裝了針孔攝影機防範，阿嬤並不知道，沒想到真的發生，眼看阿嬤拿錢給騙徒好心疼。

莿桐分駐所副所長鄭世炎表示，歹徒很清楚價錢開太高，老阿公阿嬤也拿不出來，5000元大約是上限，果真屢試不爽。許多老人家有藏私房錢的習慣，一聽到兒孫欠錢，看到騙徒虛張聲勢，還是會想掏出來幫忙還。

莿桐分駐所加強對老人家宣導反詐騙，前進老人長青食堂說明詐騙手法，呼籲若有陌生人上門討債，最好帶去鄰居，歹徒一聽到有其他人在，通常會知難而退。

(中時 )

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