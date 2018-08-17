七夕想「脫單」！北美灰狼「郎有意、妹無情」

2018年08月17日 09:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不想一個人！今天是七夕情人節（農曆7月7日），台北市立動物園過去曾經和大家分享過許多野生動物溫馨感人的愛情故事，但在現實生活中，野生動物就如同人類一樣，對於選擇交往對象，也有各自不同的喜好！話說看起來器宇軒昂的北美灰狼也並非雙雙對對，男的「沃夫」喜歡女性「蘿拉」，然愛情緣分總是差了那麼一點點。

灰狼「蘿拉」和「沃夫」，保育員根據種種跡象研判，這兩「狼」的關係僅止於「室友」，屬於典型的「郎有意、妹無情」狀態。（台北市立動物園提供）

部分平常可以和平相處的雌性和雄性個體，到了繁殖期時，卻未必能彼此看對眼，幸運地晉升為愛侶，例如住在溫帶動物區裡的灰狼「蘿拉」和「沃夫」，保育員根據種種跡象研判，這兩「狼」的關係僅止於「室友」，屬於典型的「郎有意、妹無情」狀態，看來「沃夫」想要一親芳澤，恐怕還得再加把勁了！

「蘿拉（雌）」和「沃夫（雄）」是在2011年時，從莫斯科動物園來到台北市立動物園，當時分別是三歲和兩歲，都是已成年的個體。

每到繁殖期，「沃夫」會盡情的展現他的雄性魅力。（台北市立動物園提供）

初次見面時，「蘿拉」就會隔著網籠，主動親近保育員討拍，而「沃夫」的情形則是完全相反，較常處於高度警戒的狀況，即使在相處了這麼多年之後，偶爾保育員經過戶外活動場時，「沃夫」仍然會有尾巴和毛髮高高豎起、邊跑跳邊發出短促叫聲的威嚇行為，有時甚至會跳下水池朝保育員游來，苦於遊客參觀面並沒有可以上岸的地方，牠只好繞一圈再游回去。所以下次大家經過灰狼戶外活動場時，如果恰好看到「沃夫」跳下水游泳，說不定是保育員剛好經過的反應。

灰狼是群居且有位階的物種，「沃夫」雖然企圖給人兇猛的印象，但由「蘿拉」總是優先取食的表徵，可以推測「蘿拉」的位階高於「沃夫」。他們身上偶爾可以看到一些疑似打鬥造成的小小傷口，幸好都不嚴重。狼和部分古老的大型犬科動物一樣，每年都只有一次發情期，大約在冬末春初的時候，雌性灰狼發情時，會排出帶血的分泌物；雄性灰狼則藉由嗅聞分泌物，來判斷何時是雌性的發情高峰，進而採取行動。

「蘿拉」這幾年很規律的在農曆年前後進入發情高峰，此時「沃夫」的睪丸尺寸看起來會比平常要大，走路時尾巴自信地舉起，毛髮也更加豎直蓬鬆，會盡情的展現他的雄性魅力。當「沃夫」感受到「蘿拉」的生理準備好時，會試圖由後方跨騎「蘿拉」，但是「蘿拉」從來就沒有配合過，有時候被「沃夫」追著急了，還會用各種方式驅趕「沃夫」，甚至咬他的臉。某一年「沃夫」使出緊迫盯「狼」的招數，只要「蘿拉」稍微停下腳步，他就馬上靠近準備騎乘，偏偏「蘿拉」寧願走到最後步履蹣跚，也不願接受「沃夫」求歡。

保育員由「蘿拉」總是優先取食的表徵，推測「蘿拉」的位階較高。（台北市立動物園提供）

每年進入「蘿拉」發情期時，這樣追求和拒絕的戲碼就會再一次上演，雖然保育員在一旁看了也覺得於心不忍，無奈強扭的瓜不甜，只能衷心的期盼「蘿拉」和「沃夫」會有情投意合的一天，並且幸運的繁衍後代，為灰狼家族增添新成員，也祝福大家有情人終成眷屬，七夕情人節快樂。

(中時電子報)