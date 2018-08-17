疑遇炸彈威脅 德航班獲希臘F-16戰機護送降落

2018年08月17日 09:56 中時電子報 李靖棠

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，一架從埃及胡爾加達（Hurghada）飛往德國杜賽道夫（Dusseldorf）、隸屬於神鷹航空（Condor Airlines）的波音753客機（Boeing 753），也在飛行途中傳出、機上廁所內被放置炸彈的「威脅」，在機長通知地面管制中心後、為避免意外發生，希臘空軍（Greek air force）也派出兩架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）「護航」，所幸最終是安全降落且乘客毫髮無傷。

神鷹航空發言人表示，該架編號為DE69的航班、共有273名乘客登機，在飛行途中遇上安全因素，選擇轉降希臘島嶼干尼亞（Chania），並將機上乘客和機組人員安置當地旅館一晚，等待明日檢查確認後再繼續返回德國的行程。神鷹航空也為發生此突發狀況向乘客道歉，並強調他們永遠將安全擺在首位。

希臘空軍麾下F-16戰機。（圖/希臘國防部）

ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ... Απογειώθηκαν F-16.... Σε συναγερμό το Αεροδρόμιο στα Χανιά για βόμβα σε Boeing 753 https://t.co/9uKnFizmqC pic.twitter.com/5XvJyCLHkW — ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΣΤΟΧΟΣ'' (@stoxos) 2018年8月16日

Everybody stuck on board - the captain just informed us of an alert for a bomb threat on our plane from Mendoza to Santiago @LATAM #LA433 - we will need to disembark in the runway. Hopefully everything will be fine! pic.twitter.com/YgqafIy5nF — Giovanni Circella (@CircellaG) 2018年8月16日

而在世界的另一端南美洲土地上，一架隸屬於國營的南美航空（LATAM Airlines）客機，從秘魯首都利馬（Lima）飛往智利首都聖地牙哥（Santiago）途中，也因地面管制中心接獲炸彈威脅，迫使該架編號2369航班轉降秘魯南部機場。智利官方稍早也表示，飛機已平安降落、機上乘客無人傷亡，已安排旅客轉乘其他航班或就地安置。

(中時電子報)