疑遇炸彈威脅 德航班獲希臘F-16戰機護送降落

德國神鷹航空遇空中炸彈威脅，旗下757-300客機被迫轉降希臘，圖為同型示意圖。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，一架從埃及胡爾加達（Hurghada）飛往德國杜賽道夫（Dusseldorf）、隸屬於神鷹航空（Condor Airlines）的波音753客機（Boeing 753），也在飛行途中傳出、機上廁所內被放置炸彈的「威脅」，在機長通知地面管制中心後、為避免意外發生，希臘空軍（Greek air force）也派出兩架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）「護航」，所幸最終是安全降落且乘客毫髮無傷。

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神鷹航空發言人表示，該架編號為DE69的航班、共有273名乘客登機，在飛行途中遇上安全因素，選擇轉降希臘島嶼干尼亞（Chania），並將機上乘客和機組人員安置當地旅館一晚，等待明日檢查確認後再繼續返回德國的行程。神鷹航空也為發生此突發狀況向乘客道歉，並強調他們永遠將安全擺在首位。

希臘空軍麾下F-16戰機。（圖/希臘國防部）

而在世界的另一端南美洲土地上，一架隸屬於國營的南美航空（LATAM Airlines）客機，從秘魯首都利馬（Lima）飛往智利首都聖地牙哥（Santiago）途中，也因地面管制中心接獲炸彈威脅，迫使該架編號2369航班轉降秘魯南部機場。智利官方稍早也表示，飛機已平安降落、機上乘客無人傷亡，已安排旅客轉乘其他航班或就地安置。

(中時電子報)

文章來源：German plane lands in Greece after bomb threat

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