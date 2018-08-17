200老司機上街 怒控政府「修惡」空汙法 比貪污還可怕

2018年08月17日 10:08 中時 曹婷婷

台南市200多輛老汽車、貨車、聯結車17日一早集結在高鐵台南站上街怒吼。（曹婷婷攝）

台南市200多輛老汽車、貨車、聯結車17日一早集結在高鐵台南站，預計沿著高鐵站開往台南市4名立委服務處表達怒吼心聲，最後目的地直達市府，此次上街怒吼對政府政策不滿，運將們訴求廢止空品區、保障工作權及要求環保局立即停止路邊攔查檢驗，改成定點檢驗。

200多輛老車一早自發性聚集在高鐵站，嚴正抗議市府公布大量空氣品質維護區讓許多工作場所成為禁區，禁止一、二期老車進入，把整個台南變成一區一區的租界，空品區內工廠黑煙廢水照排，合法交稅保養的老車反而被拒於門外，連使用二行程機車上下班的勞工朋友也一起面臨強制換車的命運。

台南市老汽機貨車自救會聯絡人徐國堯表示，許多基層勞動者靠著一輛陪伴他們10年以上的卡車打拼。人，從年輕到老，一家人的生活就這樣維繫，也有許多司機只買得起二手工程車、貨車，把自己的生計和生命交託在老車上，把台灣的經濟活力扛在自己肩膀上，還揹負車貸壓力。詎料，政府一個粗暴法令，一紙修惡的空汙法，就把空氣汙染罪責全部歸咎他們身上。

自救會表示，此次空汙法修惡已經使得市場提早淘汰大量一、二期老車，不論是貨櫃車、拖車頭、吊卡車，早有出口商趁機大撈一筆，消息靈通者提早收購報廢車，用來賺政府補助。我們的兄弟已經在碼頭，看到整貨櫃的老舊貨車整車出口，以南向政策之名前進東南亞，打算用這些被惡法摧殘的遺骸，讓商人再撈第二筆。

自救會強調，身處勞動第一線，當然也希望能吸上一口乾淨的空氣，也支持改善空汙，但燃煤發電廠、大工廠大煙囪的固定汙染源，政府沒有能力也沒有魄力處理，卻轉移注意力，將空汙問題歸責於老車。政府修惡空汙法，用空氣汙染防制的名義，誣賴老車，圖利特定廠商，是掛羊頭賣狗肉的惡法。錯誤的政策殺人於無形，比貪汙更可怕，要求台南市政府不可以繼續做惡法的幫兇。

(中時 )