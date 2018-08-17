嘉縣再添疑似登革熱病例 縣府啟動應變機制

嘉縣再傳登革熱疑似病例，縣府啟動登革熱應變機制，全面防疫總動員。（張伊珊翻攝）

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嘉縣衛生局針對民雄鄉疑似登革熱病例，加強個案居住地周圍疫情調查，以及病媒蚊孳生源清除作業。（張伊珊翻攝）

嘉縣再傳登革熱疑似病例，該名患者為居住在民雄鄉的21歲男性，經衛生局調查，個案曾於暑假期間在溪口鄉打工，與縣內首例確診本土性登革熱個案有地緣關係，初步研判應屬同一波疫情，現已啟動應變機制，並擴大疫情調查。

衛生局表示，該個案居住於民雄鄉福全村，約於7月初至8月中，前往溪口鄉某工廠打工，但自13日起開始出現發燒、畏寒疲倦、噁心等身體不適等症狀， 陸續就醫後症狀卻未改善，至民雄鄉衛生所經登革熱NS1快篩陽性，並通報疑似登革熱。

衛生局表示，個案潛伏期間以民雄鄉福全里住家及工作地為主，因鄰近嘉縣首例本土性登革熱居住地，不排除兩者感染源有關，目前個案居家休養中，現仍持續調查相關接觸者，若依地緣性及發病日而言，初步研判應屬同一波疫情。

衛生局已督促各醫療院所醫師提高警覺，同時針對個案居住地周圍進行疫情調查與病媒蚊孳生源清除作業，持續加強環境噴消與民眾衛教，同時提醒民眾應作好防蚊，穿著淺色長袖衣褲，於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊液或膏，如出現疑似發燒、骨頭及眼窩疼痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊活動史。

(中時 )

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