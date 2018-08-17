亞運》與政治有關？中華奧會花錢租到倉庫

2018年08月17日 10:28 中時 陳志祥

明天是雅加達-巨港亞運開幕，中華奧會向本屆籌委會承租的會所，目前仍然是個堆放雜物的「倉庫」概念，不僅充滿刺鼻的油漆味，裡面堆放著數張大大小小的桌子，幾條電線散落在地，這不是花費45萬元承租的場地應有的格局！

相較於日本奧會、新華社等幾個會所，中華奧會顯得十分寒酸，一開始連「Chinese Taipei」門牌都沒有，中華奧會人員表示，去年大會不願租給中華奧會場地，經過幾次爭取後，今年大會又答應提供1個6坪左右的空間。

然而，連日來，大會裝置場地的動作牛步化，一拖再拖，連最基本的清空雜物也做不好，已有日本媒體記者前來關切，詢問是否與「政治問題」有關？

不過，中華奧會的無奈恐怕自找罪受！由於中華奧會原本無意租借場地，經過國內媒體抗議，因而趕在最後時刻才要承租場地，當然是最小、最差的地方，怪不得大會。

中華奧會長期以來在亞、奧運會提供國內前來採訪亞運媒體記者專有的工作地點、也是中華奧會發布新聞的場所，這裡讓國內記者有個屬於自己的「家」，不必在新聞中心與各國記者搶位置、享有清靜的工作環境。

沒想到今年中華奧會在印尼雅加達踢到鐵板，用錢買到1個「小倉庫」也就算了，現在連雜物也不清除，多次催促也被敷衍以對，沒桌、沒椅，沒空調又沒有窗戶，還有蚊子穿梭其中，真是出錢找氣受！

(中時 )