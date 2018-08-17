基本工資雙漲 賴揆感謝勞方未殺雞取卵

行政院長賴清德今日出席「精準醫療分子 檢測產業實驗室檢測與服務國際研討會」開幕致詞。（趙雙傑攝）

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賴清德肯定勞資雙方達成共識。（趙雙傑攝）
行政院長賴清德今日出席「精準醫療分子 檢測產業實驗室檢測與服務國際研討會」和與會嘉賓合影留念。（趙雙傑

基本工資調漲，月薪2萬3100元，時薪150元。行政院長賴清德上午感謝勞方沒有殺雞取卵；而這波的調漲，也不至於對物價造成很大的波動，行政院的物價督導會議也會持續關注，將未來的物價控制在CPI2％以下，讓民生物價能穩定，讓民眾經由加薪得到好處。

賴揆出席「精準醫療分子檢測產業實驗室檢測與服務國際研討會」，被問到基本工資問題時說，行政院肯定勞動部長許銘春，昨天成功主持基本工資審議會議，將基本工資由2萬2000元調高到2萬3100元，漲幅5％；時薪由140元調高到150元，調整幅度為7.14％。行政院感謝所有資方願意利益共享，也感謝勞方一年來的努力，並且沒有殺雞取卵，未來能勞資和諧、攜手合作，繼續推動台灣經濟發展。也因為月薪已提高至2萬3100元，已走出過去停滯許久的2萬2000元，持續加油，台灣的經濟一定可以越來越好。

對於物價波動問題，賴揆說，行政院主計總處已經將資料計算出來，這波加薪對經濟成長率貢獻是0.06％，對於物價波動影響的消費者物價指數（CPI）0.04％，尚屬輕微，與過去調幅經驗來看，尚不至於對物價造成很大的波動。行政院的物價督導會議也會持續關注，將未來的物價控制在CPI 2％以下，讓民生物價能穩定，讓民眾經由加薪得到好處。

(中時 )

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