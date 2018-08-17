龍華科大原動力社志工返鄉 體驗族群文化及助人真義

2018年08月17日 10:32 旺報 李侑珊

龍華科大原動力社志工返鄉。（龍華科大提供）

龍華科大原動力社志工返鄉。（龍華科大提供）

龍華科技大學原動力社團同學，暑假時間返鄉前往屏東縣原民部落，進行為期一週志工服務，藉由活動關懷偏鄉原民部落，並強化同學對自身文化的驕傲與認同，同時體驗各族群文化傳承及服務助人的真義。

為發展校園多元文化特色，龍華科大設立原住民族學生資源中心，提升校內原民學生學習與生活輔導。中心在暑假招募原民學生擔任志工返鄉服務，今年走訪部落牡丹鄉東源村，陪同課輔班學童們一起畫畫、動手玩創意、足球競技課等團康活動，同時進行課業與生活輔導。

前往牡丹鄉東源村前，中心特別規劃兩天一夜的原民文化學習課程-禮納里部落，讓團員們體驗不同族群的生活及歷史軌跡，原民勇士為學生志工團教授藝術木雕、族內耆老更現場教學傳統花環的編織，團員們都樂於動手發揮創意，創造出的原民特色手工藝。

結束原民文化學習課程後，志工夥伴們驅車前往牡丹鄉東源村，迫不及待與東源村課輔班的小朋友們見面。牡丹鄉東源村原住民族為排灣族，因為地處偏鄉，資源貧乏，也是志工團隊的關懷服務重點。課輔班的孩童，對於外界的人、事、物都充滿好奇及興奮，社團同學們乘坐的遊覽車到達時，小朋友熱情歡呼，興奮地跑到停車場迎接志工團的成員。

志工成員江孟佳說，初到部落，看到許多小朋友身上衣著夾雜著泥土，仍不掩天真無邪笑容，經過幾天與學童們的互動，深切感受到他們對於現實生活的享受及務實；團員們也發現部落裡居民生活，不受偏鄉有限資源而有所拘束，每個人都很有精神，開朗認真地過生活。經過這次的返鄉服務，體悟到自己獲得的更多，也默默在心中許願，期許自己能夠再次回歸純樸，積極奉獻家鄉。

另一團員朱雯婷則表示，雖然同是原住民身分，但到了不同的部落，也能感受到各部落的風土民情及文化皆不相同，也更想多盡一分心力，希望原民各族群的文化得以傳承延續。

(旺報 )