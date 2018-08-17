安倍訪陸日程 擬訂於10月23日

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中時

日本和大陸政府目前正在協調日本首相安倍晉三的訪陸日程。《朝日新聞》報導，安倍若連任首相，可望在《中日友好和平條約》40周年的10月23日訪問大陸。

報導指出，雙方相關人士透露，陸方考慮以10月23日為主舉辦紀念活動，屆時擬安排雙方領袖出席，好向內外展現兩國關係改善的景象。

消息人士指出，日方提出舉行兩國峰會的要求，也得到陸方的積極回應，最終將待9月的日本自民黨總裁(黨魁)選舉結果出爐，再正式決定。

日方也考慮安排安倍到大陸的地方進行訪問，擬安排IT産業密集且日本企業關注度高的廣東省深圳、與大陸領導人習近平提出的經濟圈構想「一帶一路」淵源深厚的陝西省西安等地。

安倍訪陸的前提是在自民黨總裁選舉中3連霸，勝選後訪中則是想在明年日本舉行統一地方選舉和參院選舉之前，展示改善對陸關係的外交成果。

安倍訪陸的主要目的是經濟合作。日本政府相關人士指出，兩國正在摸索，擬在「一帶一路」的框架下，在第3國合作建設基礎設施、參與泰國的鐵道鋪設事業等。

報導指出，兩國之間還有釣魚台列嶼、東海油氣田開發等問題阻隔，也有日本政府相關人士憂心地表示，「不能只是陸方得利的兩國關係改善，但也不能因提起問題而破壞友好的氛圍。」

另一方面，大陸與美國貿易摩擦日漸激烈，已有人認為將導致大陸國內景氣倒退，故儘管與日本在歷史認識和釣魚台問題上意見相左，仍主張應改善對日關係，以招㩜日本企業的對陸投資。

(中時 )

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