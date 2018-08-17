中原大學暑假「瘋霄裡」社區公嬤一起High創意

2018年08月17日 10:49 旺報 李侑珊

武陵高中學生在霄裡的農民伯伯指導下將收割的稻子進行脫殼打穀。（中原大學提供）

「瘋霄裡」插秧活動讓民眾體驗『汗滴禾下土』的感覺。（中原大學提供）

職人體驗工作坊讓社區孩童、阿公阿嫲共同學習新事物。（中原大學提供）

暑假各式營隊及體驗活動正夯，中原大學設計學院結合社區在地推出「瘋霄裡」系列活動，希望透過豐收時節的農活體驗、職人工作坊和各種有趣的創意互動，讓在地居民、周邊民眾及大學生一起深入瞭解桃園八德霄裡地區、感受身邊的社會人文與環境空間。

「瘋霄裡」系列活動從7月中的「割稻體驗」正式開跑，中原大學設計學院院長陳其澎表示，割稻與插秧是傳統農作兩個重要時程，這次大家收割的這塊稻禾田，就是今年3月插秧時節與武陵高中師生一同種下。要升三年級的武陵高中李偉誠同學表示，都市孩子少有接觸稻田生態的機會，收割自己種的稻米是一生難忘的經驗，也是非常有意義的活動！而8月初接續進行的插秧活動也吸引不少民眾報名參加，從新北市來參與插秧體驗的陳信頤表示，從小到大吃了許多米飯卻未曾有機會親身參與其中，陳信頤說：「原來在大熱天不停彎下腰插秧這麼累人，真的體會到『汗滴禾下土』的真意！」

鄰近中原大學的八德霄裡地區以農業為主要產業，當地不但融合多元族群，更保存了客家村莊珍貴的歷史資產如浣衣、壘石文化等，為了將這些寶貴經驗和資產與大眾共享，農活體驗活動「石上玩家」帶領民眾一同進行壘石步道修復、壘石牆綠化等活動，透過這些傳統工法的傳授和實際操作，讓大家更瞭解早期客家人利用壘石作為建設用途的文化。

此外，中原大學也邀請社區居民一起同樂，8月份「職人體驗工作坊」舉辦了刺繡、絹印、稻草編織和水泥多肉盆栽製作等創意活動，讓社區孩童、阿公阿嫲共同學習新事物。社區居民盧吳玉幸表示：「大學生來教學、規劃課程都很用心，是我最期待的時光！」中原大學透過這些交流活動拉近與居民的距離，和在地居民的情感也更加深厚。

設計學院院長陳其澎表示，中原大學長期深耕八德霄裡地區，去年起結合教育部大學社會責任實踐計畫，以「食養社造、樂齡福祉、設計創業」為目標，希望讓更多人認識霄裡的美好。

中原大學「瘋霄裡」系列活動，將於8月18日(星期六)舉行最後一場壓軸好戲「田野音樂會」，當天在霄裡地區有文創市集、在地美食、體驗工坊、發現霄裡攝影展等活動，歡迎民眾一起來感受霄裡的活力與熱情，發現農村之美！（活動地點：桃園市八德區霄裡路160巷15號，石母娘娘祠旁農田)

(旺報 )