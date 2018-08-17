恐讓川普「不開心」 五角大廈推延28億閱兵至明年

今年5月、於紐約參加陣亡將士紀念儀式的美國空軍儀隊。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美聯社（AP）報導，剛剛確認增加預算至9,200萬美元（約28.3億台幣）、美國總統川普（Donald Trump）念茲在茲的重要軍演，恐怕要讓川普本人不開心了！五角大廈（The Pentagon）最新消息表示，這場昂貴的軍演、將不會在今年度的退伍軍人節（Veterans Day）登場，舉行時間恐將延遲至明年度。

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2017年慶祝一戰百年勝利的法國巴黎閱兵儀式。

五角大廈發言人曼寧上校（Col. Rob Manning）稍早在白宮（White House）表示，「經軍方與白宮商議後，閱兵儀式將挪至2019年另擇時間舉行。」但也有官員向美媒透露，主要因素仍是「錢」，為了滿足總統的想法、總經費比預期的版本足足高出3倍之多，造成國防部負擔過重而選擇推遲。

美國總統川普念茲在茲的「閱兵儀式」，恐將被迫延後至明年舉行。（圖/路透社）

法國去年國慶日，在巴黎香榭大道舉辦盛大的閱兵儀式，戰機通過凱旋門上空，噴出象徵法國國旗紅、白、藍三色的煙霧。（圖/美聯社）

事實上，美國國防部一開始估算的費用約為5,000萬美元（約15.4億台幣），包含各式軍機、輕重裝備與人員的各式開銷，但由於選在華府（District of Columbia）舉行、陸海空與白宮週邊的安全戒備更不能馬虎，還需要考慮除軍方外、包含特勤處、聯邦調查局（FBI）等單位的思維，也讓經費與籌備工作愈來愈複雜。不過，新方案還尚未呈交部長馬蒂斯（Jim Mattis）審閱，尚不確定是否仍有變數發生。

美軍的綜合方陣編隊參加法國閱兵。（圖/美聯社）

鮮少有閱兵典禮的美國，在川普受邀赴法國慶祝一戰（WW I）勝利百年、參與香榭大道（Avenue des Champs-Élysées）舉辦的盛大閱兵儀式後，看見法國軍方3,700名官兵、241匹軍馬、63架戰機與29架直升機出席，加上穿著帥氣軍服的法國共和國衛隊（Garde républicaine），讓他好生羨慕之下，向軍方提出自己的「心願」。眼看本將於11月登場的閱兵盛典，卻似乎要被迫延期，也令外界好奇、川普個人對此又會有怎樣的反應？

(中時電子報)

文章來源：Pentagon delays Trump’s military parade until at least 2019

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