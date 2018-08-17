無性夫妻暴增找到原因！專家：少吃了這一味

2018年08月17日 10:29 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

現代人越來越晚婚，想不到婚後進入無性生活的夫妻也越來越多，根據社團法人日本家族計畫協會統計，2011年無性夫妻比例是28%，但到了2014年竟然暴增到44.6%，推究原因發現，近年來推動的「減鹽」竟是導致人們對性愛失去動力的原因之一。

根據日本厚生勞動省與社團法人日本家族計畫協會調查，大多數男性會因為「工作太累」、女性則因為覺得「太麻煩」而導致無性生活比例增加。《聯合》報導，食品專家細川順讃指出，近年來健康意識抬頭，但人們在「減鹽」的同時，也導致對性愛的興趣日益降低，因為持續減鹽會使人容易疲勞，另一方面更會讓人做任何事情都意興闌珊。

研究指出，鹽所含的「鋅」是人類不可或缺的必需礦物質，其中很重要的作用之一就是刺激荷爾蒙分泌，尤其對於性激素、甲狀腺荷爾蒙、胰島素的合成更是不可少。因此男性如果缺乏鋅，會造成男性荷爾蒙(睪固酮)不足，精子或精液也會顯著減少。女性缺乏鋅則會影響濾泡或黃體激素運作，不僅與性功能密切相關，更會使卵巢功能衰退，增加懷孕的難度。

細川順讃表示，攝取適量的好鹽還是必須，缺乏鋅不僅是好鹽攝取不足，若攝取太多食品添加物所含的酸味劑或黏著劑，也會阻礙鋅的吸收。建議日常飲食中可以多吃含鋅量較多的堅果，例如南瓜籽、松子和芝麻。

(中時電子報)