王宇婕遭男星爆是不背台詞「數字女星」 閨密王瞳怒回應！

2018年08月17日 10:35 中時電子報 吳品瑤

日前男星唐豐上綜藝節目暢聊「演員鏡頭後的八卦秘辛」，竟爆女星王宇婕在拍《懷玉傳奇千金媽祖》時，因為身為印尼華僑，台語不會說也不會聽，因此對戲時用「1234567」來替代台詞，事後再配音，讓跟她對戲的王瞳很困擾，只能研判狀況自己接詞。

節目內容曝光後，王宇婕對於自己被說是「數字女星」深感困擾，在臉書發生明喊冤，表示自己出道以來對於看中文、說台語相當努力，即使是配音，也會用國語把台詞背好說好，「我從來不亂給詞」，甚至哭戲僅拍到背影，也會認真演，直呼講她是「數字女星」是侮辱她的專業，也相信跟她合作過的藝人朋友，都知道她不會這樣做，嘆：「我除了非常難過還是非常難過」，也研判之所以會被說是「數字女星」，應是某次她跟王瞳在片場鬧著玩學外國演員，兩人在現場互相用數字對戲，沒想到被錯誤傳播導致出現這樣的新聞，但也強調王瞳、唐豐都是自己的好友，相信他們會協助澄清處理。

果真唐豐、王瞳接連發文，唐豐在臉書po文表示用字遣詞失當導致媒體誤解他的本意，也說認識王宇婕14個年頭，「她的努力與認真我都看在眼裡，更不用說她的敬業與專業都是可圈可點」，對於這次事件讓好友難過了，唐豐鄭重道歉，也請外界勿再做無謂宣傳分享。

而王瞳昨天也在臉書po文，忙幫好姊妹王宇婕澄清喊冤，直呼：「今天新聞讓我的姐妹很傷心，真的誤會大了～～我也一堆問號」，感性地說認識王宇婕的人都知道她認真又敬業，為了接演本土劇，在台語方面吃了很多苦頭，「明明只是排戲時的玩鬧(而且真的很好笑)，結果這個可愛的笑話變成了指控她的一把刀？這件事已經比這個玩鬧還要好笑了」，發火喊話要眾人「停止文字霸凌好嗎」，直呼此事真的太鬧了。

(中時電子報)