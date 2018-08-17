貝國宴請蔡英文 地點選前英殖民監獄翻修博物館

2018年08月17日 10:43 中時 陳建瑜

貝里斯選在「貝里斯博物館」晚間宴請蔡總統。該博物館前身英國殖民地政府羈押囚犯的監獄，因此外觀可見的窗戶代表一間間的牢房。（陳建瑜攝）

蔡英文總統當地時間16日抵達貝里斯後，隨即出席台灣獎學金典禮及接受貝國總督楊可為（Colville Young）贈勳。貝里斯政府特別選擇「貝里斯博物館」於晚間宴請總統，該博物館前身是前英國殖民所建監獄，經我國援助翻修，館內還特別將真品國寶「翠玉頭」展示。

蔡總統抵達貝里斯後，首先視察位在加勒比海旁的我駐貝里斯大使館，並在大使館外與隨團官員於「台灣街1號」前街牌合影。期間，總統還特別詢問旁邊的媒體，「有沒有睡飽、吃飽？」，並透露她也有吃泡麵等閒話家常。

隨後，蔡總統主持台灣獎學金受獎生證書頒發典禮，貝國外長艾林頓（Wilfred Elrington）親自出席致詞。現場29位貝國受獎學生都準備赴包含台灣師範大學、陽明大學等就讀。

蔡總統致詞指出，已經有超過200名貝里斯人畢業於台灣的大學，並成為不同領域的領袖，從創業到所學知識，他們的成功已經成為台貝雙邊關係的成功故事。

蔡總統說，貝國學生在台期間，將扮演兩國距離縮減的角色。台灣文化非常多元，希望增加一點貝國元素，尤其是貝國的「Marie Sharps 牌辣醬」（Marie Sharps Belizean Heat），能為台灣文化增添美麗的色彩。

蔡總統還特別以貝里斯的「克里奧爾語」強調，將來你們學成歸國，保證大家會用家鄉話說一句: 「我度過美好時光！」（Ah mi gat wahn gud gud taim.）

之後，蔡總統前往接受楊可為贈勳及宴請晚宴，其地點特別選在「貝里斯博物館」。該博物館前身英國殖民地政府羈押囚犯的監獄，因此外觀可見的窗戶代表一間間的牢房。1998年貝國政府接手後，改為博物館，之後經我國及墨西哥援助下，將其翻修至今模樣。

博物館內珍藏馬雅文化古蹟，這次為迎接蔡總統到來，並罕見將真品貝國國寶「翠玉頭」展示，約一個棒球大小。「翠玉頭」是從貝國境內的金字塔所挖出，總共有2個，一個獻給英國女皇，一個則是珍藏在貝國博物館，平時僅展出樣品。

(中時 )