亞運》史上最扯自由車公路賽 選手教練都傻眼！

2018年08月17日 11:11 中時 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達亞運自由車計時賽、公路賽出現史上最離譜的路況！男子、女子個人計時賽與男子公路賽的終點衝刺，竟然是一大段爬坡路段，路徑的設計讓各國選手、教練傻眼，準備聯合起來向大會抗議。

中華自由車隊今天上午7時開始進行賽前練車，包括馮俊凱、陳建良等一行車手浩浩蕩蕩出門，中華隊總教練楊東蓁表示，自己租用汽車來當隊車，大會目前什麼協助都沒有，連水都要自己處理，相較選手村差太多。

亞運自由車的賽前練習十分不便，楊東蓁指出，登山車路線的入口出現警察荷槍嚴密管制，不准各國練習，只有地主隊可以練習，中華隊每次前往練車都被擋下來，聽說那是軍事基地，不隨便開放。

最扯的是昨天中華隊才知道的比賽路線，楊東蓁說，那是亞運史上最瞎的路線！終點前要爬18公里的大山；計時賽更離譜也是一大段陡坡，直接辦爬坡賽的概念，中華隊準備的計時車完全沒意義了。

比賽離譜的路線讓中華隊主將馮俊完全傻眼、女選手黃亭茵聽到了也一副茫然、呆滯；楊教練表示，這種路線不僅不利、而是封殺各國選手，楊東蓁準備在大會技術會議聯合反對的國家提出抗議，又不是沒有計時賽的平地路線，怎會突來這招？

雅加達亞運的登山車的是8月19日、公路賽是8月21日登場。

(中時 )