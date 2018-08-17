新光三越食力堅強 獨家美食月月精彩

日本平價丼飯松屋全台首店，9月25日開在新光三越台北南西店。（翻攝自松屋官網）

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三元花園韓式餐廳新開發的品牌「饌美」走平價路線，9月25日進駐新光三越台北南西店。（翻攝自三元花園官網）
新光三越台北信義新天地A11 B2 10月引進京都炸牛排「京都勝牛」。（翻攝自網路）
PABLO年底前以直營店重新回歸，進駐新光三越台北信義新天地A8 2樓。（翻攝自PABLO官網）

新光三越執行副總吳昕陽從美食、體驗和數位科技等優勢，不斷優化服務，滿足消費者需求，果然1至7月全台餐飲（不含超市和食品）表現亮眼，業績累積67億元，較去年成長5.2％，陸續在台北信義新天地、台北南西店不只強化深夜食堂經濟，明年也會著手搶攻早餐商機。

台北南西店三館B1美食街改裝9月25日開幕，引進許多百貨獨家、首度落地的餐飲品牌，除了日前確定的日本平價丼飯松屋外，台灣Miacucina創意義式蔬食料理新成立的中式蔬食「米堂」首店也會進駐；還有韓國米其林一星的三元花園韓式餐廳新開發的品牌「饌美」首次曝光，一樣標榜正統韓食，但走平價路線，名單一開果然陣容堅強。

信義新天地因一蘭拉麵24小時營業，加上小後苑、GB鮮釀美式餐廳、教父牛排Top Cap STEAKHOUSE By Danny、老乾杯等餐廳營業到午夜12時以後，成功營造深夜食堂，未來也會開發早餐。

此外，台北信義新天地A11 B2 10月會先引進京都炸牛排「京都勝牛」，年底前A8 2樓則迎接大阪半熟起司蛋糕PABLO以直營店重新回歸。另，因應微風南山有2200坪微風超市要開，明年遠百A13也會有city’super進駐，A4和A11的微風超市正著手改造迎敵。

(中時 )

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