高雄》被陳其邁酸選戰打法 韓國瑜：小雞不尿尿各有各的道

選高雄跑台北 陳其邁批「不接地氣」 韓國瑜駁：分配時間
友善列印
中時電子報
、中天新聞／、彭以德、顧上鈞
國民黨高雄市長參選人韓國瑜（中）14日受台北市議員參選人游淑慧（左）與張斯綱（右）邀請，造訪北市內湖區新明路「戰瑜弄」，拜會當地高雄北漂居民，居民並致贈象徵好彩頭的菜頭，韓表示不好意思，還反問為何不叫「丁丁弄」。（張鎧乙攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前宣布選戰新打法 「2天台北論述5天高雄拜票」，對手陳其邁日前一早率議員參選人到高市果菜市場拜票，對於韓頻頻在台北上節目開記者會，暗酸「心在這裡比較重要」。韓國瑜對此回應「小雞不尿尿，各有各的道。」繼續努力打拚。

民進黨高雄市長參選人陳其邁把握選戰最後不到百日，16日一早率議員參選人到高市果菜市場拜票，由於號稱「最強菜販」的對手韓國瑜頻頻搶攻市場，陳其邁一一與攤商握手寒暄，回防固樁意味濃厚。

至於對手韓國瑜最近屢屢在台北開記者會，綠營民代輪番砲轟，質疑他「在選台北市長」，陳其邁受訪時對此並沒有嚴詞批評，只說選舉有不同策略考量，尊重對手的作法，但陳其邁強調，「心在這裡比較重要」。高市議長康裕成則表示，高雄市民想有個「關心高雄、心在高雄」的市長參選人，但總是看到韓國瑜在台北開記者會、辦造勢活動，在高雄時間很少，「很多市民看了都非常傷心」。

對於對手陣營攻擊他頻在台北上節目、開記者會，韓國瑜說，有錢人補身體吃人參，沒有錢的人就吃地瓜，我現在沒有錢當然要吃地瓜，我分配所有時間，是五跟二，兩天在台北表述我的理想跟政見，五天勤跑基層。「小雞不尿尿，各有各的道。」陳其邁有他的道，我有我的道，我們繼續打拚!

註:「小雞不尿尿，各有各的道。」這句俗語據網路解釋，小雞的尿和屎都是從同一管路排出，與常規尿屎不同管道排出不同。這句話意思是說：做事各有各的方法。

(中時電子報)

貝國宴請蔡英文 地點選前英殖民… 新北》侯友宜捷運都更政策發表會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。