高雄》被陳其邁酸選戰打法 韓國瑜：小雞不尿尿各有各的道

2018年08月17日 10:42 中時電子報 邱文秀 、 楊馨 、中天新聞／ 林正彥 、彭以德、顧上鈞 、中天新聞／、彭以德、顧上鈞

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（中）14日受台北市議員參選人游淑慧（左）與張斯綱（右）邀請，造訪北市內湖區新明路「戰瑜弄」，拜會當地高雄北漂居民，居民並致贈象徵好彩頭的菜頭，韓表示不好意思，還反問為何不叫「丁丁弄」。（張鎧乙攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前宣布選戰新打法 「2天台北論述5天高雄拜票」，對手陳其邁日前一早率議員參選人到高市果菜市場拜票，對於韓頻頻在台北上節目開記者會，暗酸「心在這裡比較重要」。韓國瑜對此回應「小雞不尿尿，各有各的道。」繼續努力打拚。

民進黨高雄市長參選人陳其邁把握選戰最後不到百日，16日一早率議員參選人到高市果菜市場拜票，由於號稱「最強菜販」的對手韓國瑜頻頻搶攻市場，陳其邁一一與攤商握手寒暄，回防固樁意味濃厚。

至於對手韓國瑜最近屢屢在台北開記者會，綠營民代輪番砲轟，質疑他「在選台北市長」，陳其邁受訪時對此並沒有嚴詞批評，只說選舉有不同策略考量，尊重對手的作法，但陳其邁強調，「心在這裡比較重要」。高市議長康裕成則表示，高雄市民想有個「關心高雄、心在高雄」的市長參選人，但總是看到韓國瑜在台北開記者會、辦造勢活動，在高雄時間很少，「很多市民看了都非常傷心」。

對於對手陣營攻擊他頻在台北上節目、開記者會，韓國瑜說，有錢人補身體吃人參，沒有錢的人就吃地瓜，我現在沒有錢當然要吃地瓜，我分配所有時間，是五跟二，兩天在台北表述我的理想跟政見，五天勤跑基層。「小雞不尿尿，各有各的道。」陳其邁有他的道，我有我的道，我們繼續打拚!

註:「小雞不尿尿，各有各的道。」這句俗語據網路解釋，小雞的尿和屎都是從同一管路排出，與常規尿屎不同管道排出不同。這句話意思是說：做事各有各的方法。

(中時電子報)