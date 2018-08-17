超商霜淇淋戰再起 這次全打日本水果風

全家推出「不知火橘霜淇淋」，主打以日本熊本縣特產「不知火橘」製成，今（17）起8家店限定開賣，20日起全台上市！(圖／業者提供)

友善列印
工商
全家表示，買「不知火橘霜淇淋」，還送日本九州吉祥物－KUMAMON熊本熊部長文件夾。(圖／業者提供)
全家熊本熊「不知火橘霜淇淋」，限定杯款，限量30萬個。(圖／業者提供)
7-ELEVEN現正推出的是「山梨白桃霜淇淋」，主打嚴選日本水蜜桃故鄉山梨縣的原料製成。(圖／業者提供)

超商霜淇淋大戰再起，這次打的是日本水果風！全家宣布，推出全新口味「不知火橘霜淇淋」，主打以日本熊本縣特產不知火橘製成，今起限定開賣，還特別請到日本高人氣熊本熊部長來台快閃造勢；7-ELEVEN則以日本山梨縣水蜜桃製成的「山梨白桃霜淇淋」口味應戰，估計將再帶動一波買氣！

霜淇淋是超商夏季熱門行銷話題之一，更是帶動來客的重點商品，兩大超商在口味上也不斷推陳出新！全家這次推出的「不知火橘霜淇淋」，就是首次推出的新口味，強調100％使用日本熊本縣的特產－不知火柑橘製成。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，夏季是霜淇淋銷售旺季，其中，水果口味霜淇淋一直很受歡迎，此次全家特別與日本九州熊本縣合作，使用特產「不知火橘」作為開發原料，歷經一年研發，推出雪酪口感，酸甜清爽的水果霜淇淋，可望在今夏再掀一波霜淇淋瘋潮。

因應新口味霜淇淋上市，全家這次請到日本九州吉祥物－KUMAMON熊本熊部長本尊來台造勢，今（17）天七夕情人節下午將在「全家明曜店」舉辦快閃見面會，限量100名消費者可獲得免費霜淇淋，以及和熊本熊合影互動的機會。

全家表示，新口味「不知火橘霜淇淋」今起將先在在台北明曜店、萬全店、三重天台店、新莊華寧店、台中草悟道店、台中金站二店、台南中山店、高雄新樂店等8家店搶先開賣，20日起於全台全家上市，購買還送熊本熊文件夾一個，希望藉此拉抬買氣。

7-ELEVEN即日起至9月25日，則推出2015年曾熱銷的「山梨白桃霜淇淋」，嚴選日本水蜜桃故鄉山梨縣的原料，以日本夏季的代表性水果水蜜桃，因成熟的果皮呈現乳白色，故又名為「白桃」，加上香醇的十勝牛乳，帶出香氣柔和、微甜不膩的霜淇淋滋味，估計在暑假高溫及出遊商機帶動下，霜淇淋銷量可望較暑假前成長近5成。

(工商 )

新光三越食力堅強 獨家美食月月… 開隆宮作16歲 青年學子穿狀元袍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。