超商霜淇淋戰再起 這次全打日本水果風

2018年08月17日 10:52 工商 劉馥瑜

全家表示，買「不知火橘霜淇淋」，還送日本九州吉祥物－KUMAMON熊本熊部長文件夾。(圖／業者提供)

全家熊本熊「不知火橘霜淇淋」，限定杯款，限量30萬個。(圖／業者提供)

7-ELEVEN現正推出的是「山梨白桃霜淇淋」，主打嚴選日本水蜜桃故鄉山梨縣的原料製成。(圖／業者提供)

超商霜淇淋大戰再起，這次打的是日本水果風！全家宣布，推出全新口味「不知火橘霜淇淋」，主打以日本熊本縣特產不知火橘製成，今起限定開賣，還特別請到日本高人氣熊本熊部長來台快閃造勢；7-ELEVEN則以日本山梨縣水蜜桃製成的「山梨白桃霜淇淋」口味應戰，估計將再帶動一波買氣！

霜淇淋是超商夏季熱門行銷話題之一，更是帶動來客的重點商品，兩大超商在口味上也不斷推陳出新！全家這次推出的「不知火橘霜淇淋」，就是首次推出的新口味，強調100％使用日本熊本縣的特產－不知火柑橘製成。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，夏季是霜淇淋銷售旺季，其中，水果口味霜淇淋一直很受歡迎，此次全家特別與日本九州熊本縣合作，使用特產「不知火橘」作為開發原料，歷經一年研發，推出雪酪口感，酸甜清爽的水果霜淇淋，可望在今夏再掀一波霜淇淋瘋潮。

因應新口味霜淇淋上市，全家這次請到日本九州吉祥物－KUMAMON熊本熊部長本尊來台造勢，今（17）天七夕情人節下午將在「全家明曜店」舉辦快閃見面會，限量100名消費者可獲得免費霜淇淋，以及和熊本熊合影互動的機會。

全家表示，新口味「不知火橘霜淇淋」今起將先在在台北明曜店、萬全店、三重天台店、新莊華寧店、台中草悟道店、台中金站二店、台南中山店、高雄新樂店等8家店搶先開賣，20日起於全台全家上市，購買還送熊本熊文件夾一個，希望藉此拉抬買氣。

7-ELEVEN即日起至9月25日，則推出2015年曾熱銷的「山梨白桃霜淇淋」，嚴選日本水蜜桃故鄉山梨縣的原料，以日本夏季的代表性水果水蜜桃，因成熟的果皮呈現乳白色，故又名為「白桃」，加上香醇的十勝牛乳，帶出香氣柔和、微甜不膩的霜淇淋滋味，估計在暑假高溫及出遊商機帶動下，霜淇淋銷量可望較暑假前成長近5成。

(工商 )