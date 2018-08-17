新北》侯友宜捷運都更政策發表會 力推三環六線

2018年08月17日 10:49 中時 葉德正

國民黨新北市長參選人侯友宜17日在國民黨新北市黨部舉辦政策記者會，推出「都更三箭」，強調將透過捷運打通都市血脈，城市有了養分，再以「都更」填充血肉，再加強危老建築改善，過去都是住戶跟建商溝通「必要時，市長更要跳下來扮演溝通協調角色」；他更在記者會中提出在現有三環三線中，加入五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里，力推「三環六線」，要讓新北超越台北。

侯友宜舉三重、蘆洲、輔大捷運周遭為例，周遭開發延遲，老舊房舍是地方民眾永遠的痛，他更說，機場捷運貫穿桃園、新北到台北，魚頭在台北車站，魚尾在桃園，魚身最有肉的在新北市，但國際旅客路過新北卻看到鐵皮屋「綠油油的一片」， 要透過捷運都更的都市計畫，徹底改變。

侯友宜說，現在新埔、南勢角與永春捷運站都是共構連開宅，但他認為只注重通勤通學是很狹隘看法， 捷運共構思維下，捷運場站應帶來大量經濟活動， 要有賣場、要有商店街與百貨帶動消費，如此一來新北市一定能急起直追。

另外在捷運場站範圍內步行5到10分鐘內要大幅度都更，還要有寬闊廣場，並距離拉開引風進入，讓熱島效應減低，加上大幅度綠地植栽，必能降低使用私人運具，空汙減少、交通壅塞減少，就能改變城市風貌。

侯友宜也說，政府都更要拿回公益回饋空間，包括社會住宅、青年創業工作坊，連帶附近學校一起帶動起來，生活就在捷運旁邊「這是侯友宜最想做的事」

侯友宜說，新北市北北基桃的正中央是「核心肌群」，捷運交通建設血路通了還不夠，再透過建構微血管「Ubike」公車等，血路通了、筋骨通了，「老人就能跑得像飛的」，城市年輕化，隨內環、外環、中還長肌肉，就能跟北市並駕齊驅。

侯友宜也說，不只捷運，交通主要幹道周遭都更也是他要提的重點，更重要提升基準容積，讓每個願意配合的住戶能夠回到原地居住，才能讓百分百同意達成，拉高改建效能，「侯友宜不只能拆屋，還能起厝」。

(中時 )