台南》高思博到西港慶安宮減香座談 批南市府減香是無形迫害

國民黨台南市長參選人高思博17日上午到西港慶安宮與鄉親座談。(鄭雅文攝)

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國民黨台南市長參選人高思博到西港慶安，對市府減香提出批評，認為廟宇信仰應該延續。(鄭雅文攝)

當選絕對不不滅香！國民黨台南市長參選人高思博17日到西港第一香慶安宮和鄉親座談，批評南市府的滅香政策是在消滅廟宇信仰功能，許多大廟如同觀光景點，減香後外國客不買單，等同無形迫害廟宇文化和生存。

國民黨台南市長參選人高思博、前教育部長吳清基、市議員參選人方一峰等人，到慶安宮參拜天上聖母，並在廟埕座談，對減香政策喊冤。

高思博表示，西港香是台灣第一香，卻在之前西港香活動被開22張罰單，重點是廟方沒放鞭炮，也被開，如同強漲人民房屋稅一樣，就是政府欠錢，從有形、無形中搶民眾荷包。

他更說，台南市共1600多家廟宇，但現在廟會技藝、寺廟之美都不被重視、文化傳統也沒有廣傳、傳統老廟美學沒被看見，共有5冤要等待解決。

高思博表示，廟宇的傳統信仰功能應持續延續，未來要推動一廟一特色，仿效日本諸多廟宇成為當地知名觀光景點，推動周邊觀光，另舉辦大台南市媽祖繞境活動，從慶安宮開始，帶動朝聖人潮，並推動廟宇文創和現代化。他指出，未來將找主要宮廟討論，讓廟宇成為長照照護場所之一，如西方教堂有教育、照護功能一樣，匯集在地居民。

(中時 )

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