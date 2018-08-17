民調：蔡賴滿意度各僅2成 政黨支持度藍勝綠近5個百分點

2018年08月17日 11:15 旺報 潘維庭

台灣競爭力論壇17日上午舉行「民進黨執政大調查民調發布會」，其中蔡總統不滿意度達到68.7%、滿意度僅22.8%；賴清德不滿意度達到58.8%、滿意者僅28.7%；政黨支持度方面，國民黨最高達到21.3%，勝過民進黨的16.4%，時代力量6.8%，但有過半民眾中立或無反應。

論壇執行長謝明輝表示，對於蔡總統的施政表現不滿意者有68.7%，包括：37.3%非常不滿意、31.4%不太滿意）；滿意者僅22.8%，包括5.8%非常滿意、17%還算滿意。相較今年2月所公布的民調結果，非常不滿意大幅增加11.6%。

另外，對於賴清德做行政院長以來的施政表現不滿意者有58.8%，包括：27.3%非常不滿意、 31.5%不太滿意。滿意者僅27.8%，包括：5.3%非常滿意、22.5%還算滿意。相較今年2月所公布的 民調結果，不滿意度增加17.7％，其中非常不滿意增加15.2%。

對於政黨的支持度，國民黨最高占21.3%。其次依序是民進黨（16.4%）、時代力量（6.8%）、親民黨（2.4%）、綠黨（1.2%）。其它政黨則支持度都不到1%。另有過半民眾（50.4%）中立或無反應。若將民進黨、時代力量與台聯等合併計算，泛綠陣營的支持度有23.9%，則與國民黨、親民黨與新黨的泛藍的24.5%支持度相近。

論壇理事長龐建國、文化大學國家發展與中國大陸研究所教授兼代理所長龐建國認為，近期該論壇包含2月8日《勞動基準法》再修法之時民眾的反應，7月30日的調查，以及本次民調共三次調查，蔡英文的滿意度從27.6%到25.2%再到22.8%，不滿意度從60.3%到64.1%再到68.7%，毫無起色；賴清德的情形更為嚴峻，滿意度從37.7%到33.8%再到27.8%，不滿意度從41.1%到47.5%再到58.8%，許多原先無反應的民眾（從21.1%到18.8%再到13.4%），紛紛跳出來表達對賴清德的不滿，這樣的趨勢顯然和民進黨政府的政策措施和言行表現有關。

本民調調查時間為8月11日至13日，共計執行3個訪問場次。戶籍設在台閩地區，年滿20歲以上的合格選民，以訪員電話訪問方式，配合「CATI2000 電腦輔助電話訪問系統」進行調查。加權後的成功樣本為1076個，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在95%信心水準下，其最大誤差應不超過±2.99個百分點。

(旺報 )