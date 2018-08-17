新曲內藏洋蔥！「有感覺」獻聲已逝男友

安安（左）、肥肥相隔2年推出新歌。（寬宏藝術／Kham Music提供）

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安安（左）、肥肥相隔2年推出新歌。（寬宏藝術／Kham Music提供）
肥肥的男友去年因病過世。（寬宏藝術／Kham Music提供）

女團「有感覺」新歌〈未完待續〉內藏洋蔥！團員蔡婉怡（肥肥）互相扶持的男友去年11月因病過世，回憶起當初這首歌譜好旋律時，男友曾表示很喜歡、期待另一位團員陳怡安（安安）趕快填詞，沒想到命運弄人，肥肥男友還沒看到詞就離世，心痛的肥肥日前看到這首歌詞，淚流滿面，因安安寫的詞完全切中肥肥現在心境，雖然難過，肥肥仍打起精神，把這首歌獻給已逝男友。

提到男友，肥肥止不住眼淚地說：「以為這半年多來已經調適得差不多，但往往有時卻在睡夢中哭醒。」她男友其實是「有感覺」的靈魂人物，愛好音樂的他是個鼓手，因為他的鼓勵，肥肥和安安才開始嚐試創作、參加比賽，三個人還曾組團出賽，男友可謂創始成員之一。

身為金門人的男友生前很喜歡蕭煌奇，外出表演常唱〈上水的花〉，還因壯碩外型及唱歌口氣很像，獲封「金門蕭煌奇」稱號，沒想到她們這次新專輯獲蕭煌奇擔任製作人，肥肥說：「男友和我常常互相打氣，熱愛音樂的他，役畢後就回到家鄉金門工作，也沒放棄音樂，常飛來台北看我，幫我們演唱會打鼓、也唱demo，本來他已決定搬來台北，繼續在音樂圈奮鬥，可惜天不從人願。」〈未完待續〉MV於18日在「有感覺」臉書粉絲頁首播。

(中時 )

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