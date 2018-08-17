高鐵5億人次贈獎公布 急尋4幸運得主

2018年08月17日 11:49 工商 陳昱光

台灣高鐵（2633）「跨越五億 美好生活」贈獎活動，今（17）日公布中獎名單，15位幸運兒中仍有1位「二獎」得主及3位「加碼獎」得主尚未現身，此外，台灣高鐵也在活動網站公布「拍照打卡大募集」得獎名單。

台灣高鐵表示，連中「頭獎」、「二獎」雙彩的超級幸運兒，是一位家住台北、平日在新竹科學園區工作的曲先生，7月23日從新竹搭高鐵前往台中洽公，當日中午即返回新竹，沒想到意外連中雙彩，同時成為第5億以及第4億9,999萬9,999人次的旅客。

另台灣高鐵也在活動網站公布「拍照打卡大募集」得獎名單。共有150位幸運旅客可分別獲得標準車廂兌換券2張。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」贈獎活動的最大贏家--曲先生，不僅可以獲得全年不限區間、無限搭乘的「高鐵自由座紀念年票」，還可再享不限路線「高鐵假期雙人遊」獎項。

台灣高鐵公司表示，獲得「頭獎」、「二獎」以及「加碼獎」的旅客共15位，高鐵公司目前已成功和11位獲獎旅客取得聯繫，但仍有1位「二獎」得主及3位「加碼獎」得主尚未取得聯繫，敬請這4位獲獎旅客儘速與高鐵公司聯絡。

台灣高鐵「跨越五億 美好生活」贈獎活動，第5億人次旅客可獲「頭獎」無限搭乘紀念年票；第5億人次的前2位及後2位旅客，可獲得「二獎」──不限路線「高鐵假期雙人遊」，獎品內容包括高鐵商務車廂來回車票及高鐵假期住宿體驗。

另外，自第4億9千9百萬人次旅客開始，每第10萬人次旅客頒發「加碼獎」，共有10位旅客將可分別獲得高鐵商務車廂免費乘車券4張。中獎票號及相關資訊均公布於台灣高鐵活動網站。

(工商 )